“El alegato de Diego Luciani fue reparador”: Jorge Lanata celebró el pedido de condena a Cristina Kirchner

Jorge Lanata fue uno de los periodistas que durante la última década dieron a conocer una serie de informes sobre el entramado de corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Esta mañana, cuando lo consultaron sobre lo que sentía después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para la actual vicepresidenta por considerarla “jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada”, el periodista dijo que el alegato “fue reparador”.

El fiscal Luciani

“Para mí el alegato de Luciani fue ‘reparador’. Uno desconfía de la Justicia y cuando de golpe es justa, suena reparador, es una buena prueba para la democracia”, respondió Lanata en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos.

La conversación entre ambos periodistas que alguna vez fueron compañeros de trabajo en el recordado ciclo Día D se centró en el juicio contra Cristina Kirchner, en la denominada “causa Vialidad”, por la cual la expresidente enfrenta una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El fiscal dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años” y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.

Jorge Lanata: "Lo del fiscal Luciani fue reparador"

Tenembaum le preguntó sobre si le “convencía” la figura de “asociación ilícita” y el conductor de PPT respondió que si bien “es difícil de probar”, sostuvo que Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, “se arma cuando Néstor Kirchner asume el gobierno y se cierra cuando Cristina deja el gobierno. Dejan a 3 mil personas en la calle y dejan de laburar”.

“Lázaro era monotributista, no tenía experiencia en empresas constructoras, era empleado bancario. La empresa se arma para currar con las licitaciones con el Estado, que fue su único cliente. Dejaron 24 rutas sin terminar. Cómo no va a ser una asociación ilícita”, afirmó.

Jorge Lanata

En este punto, la conversación se centró en si había pruebas de alguna “orden directa de Cristina Kirchner” para beneficiar a Báez con obra pública. “Hay muchas operaciones entre Lázaro y Cristina: él manejaba tres de los cuatro hoteles de Cristina, compró y vendió departamentos, hay operaciones conjuntas avaladas por un escribano; sí, hay vínculos concretos”, consideró Lanata y agregó que este juicio no tiene nada que ver con otras acusaciones contra la expresidenta como el Pacto con Irán o el Dólar futuro: “Causas que estuvieron mal enfocadas y en las que Cristina fue absuelta”.

“Cuando uno hace una denuncia, todo el mundo en vez de hablar de la denuncia, habla de nosotros. Es una táctica muy vieja que se sigue usando. Si los fiscales iban a jugar al fútbol es ridículo, no tiene sentido. ¿Esto indica que hay un complot? No hay complot. Si me dicen que la Justicia es una vergüenza, sí es una vergüenza, pero lo de Luciani me parece sobrio, absolutamente sobrio”, añadió Lanata. Y reafirmó: “Lázaro Báez compró 20 veces el equivalente a la Capital Federal en tierras, no entiendo que estamos discutiendo”.

Cuando Tenembaum insistió sobre el tema del complot contra Cristina y de la utilización política del juicio, Lanata sostuvo que “no creo que haya un complot judicial, es muy infantil pensar eso. Hablemos de Lázaro. Hablar de complot es como discutir el Plan Andinia, estamos discutiendo algo que no existe”.

Por último, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? le pregunto si “sería bueno que Cristina Kirchner fuera presa” y Lanata respondió que “sería bueno que la Justicia actuara de manera independiente y en esta causa creo que lo está haciendo”.

Cristina Fernández de Kirchner en el homenaje a Juan Perón Captura

“No tengo un problema personal con Cristina Kirchner, pero en la Argentina en algún momento los buenos tienen que ser lo buenos y los malos, malos. No puede ser que todo sea lo mismo. No es lo mismo un plan social que trabajar, no es lo mismo que los chicos pasen de grado automáticamente que estudien, no dan lo mismo”, explicó Lanata.

“Cristina no va a ir presa al penal de Ezeiza, en todo caso tendrá prisión domiciliaria, pero tampoco va a pasar ahora. Si pasara a fin de año, apelará a Casación, que va a tardar, después a la Corte Suprema, a esta altura ya cambió el gobierno, va a pasar mucho tiempo. Cuando pase va a tener cerca de 80 años, como mucho tendrá domiciliaria. El problema de Cristina es que en su megalomanía está hablando con la historia. El problema de lo de ayer es que es una mancha, se le manchó el cuaderno de historia, se le corrió la tinta. Y eso es lo que Cristina no soporta”, concluyó.