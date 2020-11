Raúl Lavié: "Le pedí disculpas a Flavio porque estuve hecho un tarado al decir ciertas cosas" Crédito: Instagram

14 de noviembre de 2020 • 13:25

Vuelven los teatros y Un estreno un velorio es la primera obra en subir en telón, en el Teatro Broadway. El elenco incluye nombres importantes, entre ellos Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Nico Scarpino, Flavio Mendoza y Raúl Lavié.

Lavié y Mendoza tuvieron un fuerte cruce el verano pasado en Carlos Paz, cuando Raúl protagonizaba La jaula de las locas y Flavio, Un estreno un velorio. En ese entonces la obra de Flavio se ganó varios Premios Carlos, entre ellos a la Mejor Comedia Musical y Lavié lo consideró injusto. "Le rinden demasiada pleitesía y además tiene una actitud... He trabajado con Flavio y tenemos buena relación y ahora apenas me saluda. Yo le hacía señas y él estaba con su hijito y sus mascotas y casi ni me miró. Me llamó la atención. Creo que está nervioso por otras circunstancias. No es el Flavio que conocí hace años, con mucha chispa y divertido. No me merecía el destrato y me dolió un poquito. Se cree el emperador de Carlos Paz", decía Lavié en febrero.

¿Qué pasó entre febrero y noviembre? Raúl Lavié contó en Intrusos, por América, cómo fue la reconciliación: "Le mandé un mensaje en el verano y tuvimos una finalización feliz. Le pedí disculpas porque no tengo inconveniente en hacerlo cuando me doy cuenta de que no estuve bien. Y además, no soy un tipo contestatario", se justificó. "Me dejé llevar por las circunstancias".

Adrián Pallares quiso saber si el actor se dejó influenciar por Nito Aratza, con quien hacía La jaula de las locas luego de que el imitador protagonizara algunos encontronazos con Flavio. "No, no. Ya venía mal la relación de trabajo con Nito, porque yo no quería hacer doble función los sábados. Pero no me influye nadie. Tengo personalidad como para asumir las cosas como corresponde. Quizá me dejé llevar por comentarios que venían de todos lados y que decían que Flavio estaba acomodado con respecto a los premios y exigió condiciones como para que él pudiera presentarse. Fueron chismes, pero hasta hubo reuniones, o sea que algo de real había. Flavio hizo mucho por Carlos Paz, es cierto. Y yo lancé algo irónico y divertido", detalló.

Finalmente dijo que cuando Flavio lo llamó para sumarse a Un estreno un velorio, él tenía otras propuestas para ir a Mar del Plata. "Con Laura no estábamos seguros de viajar y, dadas las circunstancias, es mejor quedarse en casa. Me sentí muy bien con el llamado de Flavio, y volví a hablar de lo sucedido en Carlos Paz en la primera reunión. Le pedí disculpas porque estuve hecho un tarado al decir ciertas cosas".