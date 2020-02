Raúl Lavié: "Flavio Mendoza se cree el emperador de Carlos Paz"

Raúl Lavié apuntó contra Flavio Mendoza, el gran ganador de la entrega de los Premios Carlos

5 de febrero de 2020 • 01:03

" La jaula de las locas es una obra multipremiada en todo el mundo, pero en Villa Carlos Paz no la consideran y gana un espectáculo del emperador Flavio I. Lo digo porque se levantaba con un ímpetu que parecía un emperador", disparó Raúl Lavié contra Flavio Mendoza.

El actor, que forma parte del elenco que presenta en el Teatro Candilejas de Carlos Paz La jaula de las locas, mostró de esta manera su enojo con los Premios Carlos, entregados el lunes en aquella ciudad cordobesa. La obra contaba con 13 nominaciones y se quedó apenas con tres, entre ellas a mejor cantante masculino: Lavié.

También se impuso en las categorías mejor cuerpo de baile y revelación masculina. Sin embargo, Lavié consideró que merecían más y en una entrevista a Intrusos, lleno de ironía, apuntó contra el gran ganador de la noche, Flavio Mendoza: "Anoche Nito [Artaza] me contó que fue a hablarle porque quería hacer mi personaje en la obra, Zsazsa. Parece que gustó mucho como espectáculo y escribieron una obra algo superior y, por eso, se llevaron el premio a la mejor comedia musical que no es tal, según me dicen (por la obra de Flavio, Un estreno, un velorio)".

Enojado, aunque sin perder su simpatía, Lavié continuo: "Le rinden demasiada pleitesía y además tiene una actitud... He trabajado con Flavio y tenemos buena relación. Pero anoche apenas me saludó. Yo le hacía señas y él estaba con su hijito y sus mascotas y casi ni me miró. Me llamó la atención. Creo que está nervioso por otras circunstancias. No es el Flavio que conocí hace años, con mucha chispa y divertido. No me merecía el destrato y me dolió un poquito", continuó.

"No quiero meterme en líos, pero ayer había un 'run run' que decía que hay cierta maquinación en los premios. Por ejemplo, alguien dice: 'Yo me bajo de todo si no gano' y llegan a cierto arreglo. Y hay premios compensatorios. Hay muchas cosas que hacen que no se tomen en serio los premios ni de Mar del Plata ni de Buenos Aires ni de Carlos Paz. Hay que mejorar eso, porque si no perdemos las ganas. Hay que respetar un poco más y tomar en serio las cosas. Basta de premios compensatorios. Flavio se cree el emperador de Carlos Paz. Es injusto que haya ganado todo. Pero también es un gran artista y no necesita pelearse con nadie", analizó.

El actor reveló además que le propusieron realizar un espectáculo en el Houston Opera House durante 2022 y 2023. "Con 82 años, trabajo mucho y me preparo. Tengo 66 años de trayectoria y la gente me sigue brindando su afecto, su reconocimiento; entonces no me puedo sentir el emperador Lavié II. No. Me pongo en mi lugar y pienso que tengo más de lo que imaginaba", finalizó.