La cantante cordobesa salió a criticar con dureza a Jimena Barón

Alejada de los medios, aunque dedicada cien por ciento a su carrera musical, Coki Ramírez reapareció públicamente en Intrusos y arremetió contra Jimena Barón : "Me chocan sus actitudes".

Desde Carlos Paz, la cantante que se hizo conocida por entrar al "Bailando por un sueño" de la mano de la Mole Moli allá por 2010, pasó por el móvil del ciclo de América y habló sobre las dificultades que atraviesan las mujeres en el mundo de la música. "En el ambiente te cierran puertas por ser mujer. A todas nos pasa, a la que diga que no, no le creo. Te topás con situaciones donde sabés cuál es el pase y por lo tanto es una puerta que se te cierra", señaló la cordobesa, que prefiere ir paso a paso en su carrera.

Al opinar sobre la polémica que se armó en torno a la última campaña de promoción de Jimena Barón, Coki se despegó de "estas nuevas generaciones donde todo es rebeldía y protesta".

"Todo lo hacen a través de mostrar las tetas o el culo, todo es rebeldía y protesta. Si bien yo opino lo mismo, lo trato de hacer de una manera más pacífica, a través de las letras de mis canciones, por ejemplo. No me identifico con estas generaciones. Fui criada de otra manera", lanzó a modo de crítica.

"Cuando te metés con temas tan complicados tenés que tener espalda. Son chicas jóvenes. Jimena iba a sacar una canción con un título bastante provocativo, es un insulto hacia las mujeres. Encima, a ella la siguen muchas chicas de 10, 12 años. Yo no sacaría una canción así. Pero bueno, vengo de otra generación", repitió, indignada.

Si bien dijo no conocer a la autora de "La cobra", aunque se la cruzó un par de veces en el "Bailando", Coki opinó: "Ella ya trae una rebeldía consigo. No comparto que perree en tanga al lado del hijo. A mí me choca porque soy de otra generación. Me chocan sus actitudes. Después les dicen la palabra culo y se ofenden, entonces no sé qué quieren. Si me quisiera defender como mujer, no saldría desnuda".

En pareja con un empresario cordobés, la cantante habló sobre lo difícil que fue volver a enamorarse, aunque confesó haber encontrado al hombre de su vida. "Estoy feliz, completa. Encontrar un hombre que te acompañe en esta carrera es lo mejor que te puede pasar. Me incentiva muchísimo todos los días", reveló la cantante que, hace un tiempo, decidió ventilar los detalles de su relación con Marcelo Tinelli.

Casi al finalizar la entrevista, cuando le preguntaron si tenía ganas de casarse y ser madre, indicó: "¡No! Ni casarme, ni tener hijos. Nunca quise ser madre, es como que no me nace el instinto maternal. Disfruto de mi sobrino, de mi perro, pero no me veo con un hijo".