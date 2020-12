Mercedes Ninci afirmó que había sido despedida por investigaciones periodísticas previas que habrían enojado al nuevo titular del canal, Víctor Santa María, quien desmintió tomar decisiones sobre las figuras del 9 Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Anoche, minutos después de comenzar Bendita, la periodista Mercedes Ninci a través de un video en Instagram, afirmó haber sido desvinculada de ese programa y de Canal 9 por decisión de Víctor Santa María, que concretó en noviembre la compra de la emisora a través de su grupo de medios Octubre , en conjunto con FM Aspen 102.3 y FM Like 97.1.

"Hola, buenas noches a todos. Debería estar en Bendita en este momento y no lo estoy, porque el nuevo dueño de Canal 9, Víctor Santa María, me echó porque en 2018 hice una nota para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña", dijo en la red social.

LA NACION consultó a Santa María sobre las afirmaciones de Ninci, quien negó tener algo que ver con su salida: "No la conozco y no tomo decisiones sobre el contenido, que habría que preguntarle a Diego Toni", señalando como responsables de la decisión al gerente de contenidos del canal o a su subalterno, Sebastián Rollandi, coordinador de Telearte.

El propio Toni sostiene que la decisión no estuvo motivada por cuestiones políticas. "La desvinculación de Mercedes responde a ajustes artísticos que hacemos todos los años en todos los programas para tratar de crecer y renovar aquellos programas que continúan. Entiendo el enojo de Mercedes en sus redes sociales. Ya hablé este tema en forma privada con ella. Lanzó una denuncia muy fuerte que creo que responde a su enojo".

"La idea tampoco era que Mercedes quedara fuera del canal -explica el gerente, algo que Rollandi también confirma- sino ver más adelante otro espacio al que pudiera sumarse. Creo que las cosas se precipitaron de una manera incorrecta e innecesaria. Esperemos que pueda ver la realidad y no partir de una premisa errónea", siguió.

"Por Bendita han pasado personalidades y periodistas muy destacados desde siempre que han hecho brillar y crecer el programa. Desde Fabián Doman, Analía Franchín, Coco Basile, Gastón Recondo, Jorge Lafauci. Hace muy poco, Tití Fernández y podemos seguir con una larga lista. Es una lástima que algo así se interprete de otra manera", finalizó el ejecutivo.

