Medios: Grupo Octubre concretó la compra de FM Aspen y Canal 9

Canal 9 y FM Aspen, la radio de los clásicos que acompaña a varias generaciones hace más de tres décadas, ya son parte de Grupo Octubre (GO), un conglomerado de medios que encabeza Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).

Así lo informó Grupo Octubre en un comunicado enviado esta tarde a la prensa. "El Grupo Octubre (GO) culminó el proceso de compra de Telearte -la firma que controla Canal 9- y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador", confirmó la compañía.

Según pudo saber LA NACION, Sebastián Rollandi, responsable de Contenidos Audiovisuales de Grupo Octubre, será el hombre del holding en Canal 9

El proceso comenzó en diciembre de 2019, cuando GO firmó acuerdos con Telearte para llevar adelante de manera conjunta la producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales. En mayo de este año, la relación se afianzó con acuerdos para el desarrollo de IP, la nueva señal de noticias en el cable.

A inicios de septiembre se anunció la creación del canal IP-Información Periodística, en conjunto con Telearte. Su debut al aire fue desde el estudio 1 de Canal 9, ubicado en Conde 50, el 17 de octubre pasado.

En junio, GO aceptó la propuesta para la adquisición de Canal 9 y FM Aspen, "sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad", añade el comunicado. "De esta forma, GO finalizó hoy el proceso de compra de Telearte y FM Aspen, lo que llevará tranquilidad a las más de mil familias que trabajan directa o indirectamente en las emisoras", señala el texto.

Por otro lado, el comunicado detalla que se canceló la totalidad de los créditos del concurso preventivo de las entidades vendedoras de Telearte y se informó la operación al Juzgado interviniente y a las autoridades de aplicación.

El Grupo Octubre incluye a los diarios Página/12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano y PIN, y las radios AM 750, Mucha Radio, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) y FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo).

