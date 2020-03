La justicia ordenó la revinculación entre Javier Naselli y el pequeño Salvador Uriel Fuente: Archivo

Vicky Xipolitakis recibió un revés en una de las tres causas que le inició a Javier Naselli , su expareja y padre de su hijo Salvador Uriel: la Justicia ordenó la revinculación .

La abogada de Naselli, Guadalupe Guerrero estuvo en Intrusos y dio detalles sobre medida impuesta por la Justicia. "Se ha demostrado que no ha habido violencia y se acreditó que no fue agredida . Los tres jueces de la cámara entendieron que es importante el contacto de padre e hijo y ordenaron la revinculación de forma inmediata. Mi cliente vio a su hijo una vez dentro del ámbito de la Justicia".

Guerrero contó que el pasado 18 de febrero hubo una reunión entre Naselli y Xipolitakis y que los resultados fueron muy buenos. Sin embargo, dijo que las negociaciones no continuaron porque ella pide dinero. Rial, entonces, preguntó si Vicky extorsiona a Naselli y la abogada, aunque cautelosa, dijo que sí. "Siempre todo es dinero. La revinculación ya debería haberse hecho el viernes pasado, según disposición del juzgado, con una trabajadora social. Pero la otra parte no se presentó aunque estaba todo acordado", indicó. "Ahora tienen una nueva citación y, si no se presenta, deberemos tomar algunas medidas, como denuncias penales o pedir al juez que active otros mecanismos que permitan que padre e hijo puedan verse", continuó.

También contó que Naselli pidió la tenencia de Salvador Uriel. "El cuidado personal del hijo es compartido hoy, según la ley. Pero en este caso nos está costando", explicó. Y agregó: "Esta situación le trajo muchos problemas a mi cliente, se ha dicho cualquier barbaridad de él. Pero a Vicky la estrategia le falló . Desde un principio queremos un acuerdo integral. El otro abogado que la representaba también quería eso. Los testigos van a tener una denuncia por falso testimonio".

Stefi Xipolitakis , hermana de Vicky, contó cuál es la posición de la familia. "Este revés judicial fue por falta de contestación de Fernando Burlando . Le llegaron unas cartas y él le decía que estaba todo bien. Hay tres causas iniciadas: una es por alimentos, la otra por violencia y otra por fotos que no podía publicar. Para la Justicia, si no contestás es porque te chupa un h.... Por eso, Burlando ya no la representa. Ahora, el abogado de Vicky es Martín Francolino. Este es un apriete que está recibiendo Vicky. Algo así como: 'No te doy la plata para nuestro hijo si no puedo verlo'. Pero mi hermana va contra todo".

Stefi también habló en Incorrectas , el ciclo que conduce Moria Casán y del que es panelista: "Un abogado no se hizo cargo de tres contestaciones y vinieron revocadas. Burlando fue a ver a Naselli a los Estados Unidos, no sé para qué, y a partir de eso vinieron todas las cartas rechazadas", acuso Stefi.

"Hace dos semanas Naselli le dijo que tiene un video comprometedor de Burlando, para que vea cómo se maneja", señaló. Con respecto a su hermana, indicó: "Está hecha m.... Se está rearmando otra vez. Hay un tema pura y exclusivamente de plata. Se juntaron en casa de mi hermana para pedirle que levantara la denuncia de violencia de género, si no no le iba a dar un peso. El nene no lo reconoce. Lloraba todo el tiempo. Es mentira que la familia de él vio al nene. Mi hermana le manda mensajes a la familia de Naselli todo el tiempo y nunca nadie lo vio".

"Me da bronca por todo lo que sé y no puedo contar. Es un tema familiar muy fuerte. Contenemos todos los días a mi hermana. Del otro lado no quieren al hijo", manifestó Stefi, muy conmovida. "También es un tema con la asistente social. No quiere pagar. Su tema es la plata, es un millonario que dejó en la calle a su hijo y a mi hermana", agregó.

Burlando, al verse aludido, envió un mensaje diciendo: "Que se haga cargo de lo que dice. Yo la dejé con un alquiler de 5 mil dólares, una prepaga y 50 mil pesos. Después la Justicia decidió lo que decidió".