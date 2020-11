Rocío Oliva, sobre Diego Maradona: "Murió solo, abandonado y triste" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 12:14

Luego de no poder despedir a quien fue su pareja por más de 6 años,Rocío Oliva habló de la muerte de Diego Armando Maradona en el programa que comparte los domingos con Gabriel Anello. Conmovida por la situación, la panelista aseguró que hace doce meses que no tenía contacto con el exfutbolista y opinó que no se lo cuidó como correspondía.

"Yo a Diego hace un año que no lo veo. Capaz que si hubiese estado con Diego hoy hubiese sido la señalada. Esto no termina acá, se van a echar todos culpas, va a ser para largo, pero yo al momento que me separé, vino la pandemia y no lo pude ver más", comentó este fin de semana en Fútbol sin manchas.

Mientras aclaró que nunca se negó a verlo (como aseguran algunas versiones), Oliva contó que hasta se comunicó con Claudia Villafañe cuando lo internaron para operarlo a principios de noviembre. "Yo nunca me negué a verlo, porque muchos dicen que el 30 de octubre, para su cumple, él me quería ver. De hecho, está esa famosa llamada a Claudia cuando él se interna en la clínica de Olivos donde le dije que estaba a disposición y que me llamen para lo que sea. A mí nunca me llamó nadie, jamás. Tampoco pude tener comunicación con él", indicó.

En cuanto a si el astro del fútbol recibió los cuidados que su cuadro ameritaba, opinó: "Diego murió solo, abandonado y triste. Esto de montar la clínica en su casa quizá era imposible porque si él no quería, no se dejaba. Por eso siempre dije que no había que preguntarle a Diego. Salía de la clínica y tenía que ir a otra clínica especializada para que lo traten profesionales. Como se hizo en Punta del Este, cuando lo sedaron, lo internaron y lo llevaron a rehabilitarse. Hace 15 años que no consume droga y se salvó, y de esta también se iba a salvar", expresó.

"Yo hacia todo por Diego, he saltado rejas por él, pero en un country no podes hacer mucho", agregó al tiempo que confesó su dolor por no poder despedirlo. "Me dolió mucho no poder despedirlo pero él sabe que fui, que lo intente, me quedo con eso. Yo quería entrar y despedirme como a él le hubiese gustado y no se pudo", remató sin dar nombres de quienes impidieron su entrada al velatorio en Casa Rosada.

Conforme a los criterios de Más información