MasterChef Celebrity: una noche de gran emoción, entre el mensaje de Maxi López y la eliminación de un participante

Pasados quince minutos de las diez de la noche, comenzó una nueva entrega de MasterChef Celebrity, en la que reinaban los nervios debido a que se trataba de una gala de eliminación. “Cuando este programa termine, un nuevo participante nos abandona” adelantó Wanda Nara, al comienzo de la emisión. Y dicho eso, le dio la bienvenida a los delantales negros de la semana: Agustín “Cachete” Sierra, Susana Roccasalvo, Momi Giardina, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “Turco” Husaín y La Joaqui.

En todas las estaciones, los participantes se encontraron con una caja misteriosa, cuyo contenido era un verdadero interrogante. Luego de arriesgar algunas posibilidades, finalmente todos se encontraron con atún rojo, “o también conocido como el Rey del mar”, según contó Donato De Santis. “Este plato define la permanencia en MasterChef” luego agregó Damián Betular, mientras que Germán Martitegui los alentó a buscar desafíos y no proponer ideas sencillas.

Los participantes confiaban en su creatividad, aunque tenían algunas dudas sobre cómo manipular y aprovechar al máximo el atún rojo, en el marco de un plato que sorprendiera a los especialistas. Luego de sesenta minutos de preparación, Wanda hizo su exclamación tan temida, y al grito de “manos arriba”, dio la seña para que los cocineros le den un punto final a sus platos.

Al momento de la devolución, la elegida para pasar primero fue Roccasalvo. Ella acercó un atún sellado sobre cebolla y champiñones, sobre el que Donato aseguró: “Muy rico, muy buen sabor. Es abundante la porción, es un dineral para comprar todo esto, pero la salsa es muy poquita”. En su turno, Betular coincidió en que el plato era “carísimo”, y detalló: “El sabor que tiene el atún está muy sabroso”.

El Turco apostó por un atún sellado con salsa de mango, y Betular apuntó: “Es como un gazpacho lo verde del plato, yo lo hubiera utilizado como base, sin yogurt, y sin el rabanito”. Por su parte, Martitegui fue categórico cuando indicó: “Es muy frustrante darles consejos para un plato, porque siento que se bloquean y no terminan de escuchar. Ese sésamo tostado en la plancha hubiera aportado muchísimo, y probablemente solo la salsa hubiera cambiado todo”. Frente a esa devolución, el Turco se mostró molesto porque consideró que no había sabido aprovechar los consejos de los especialistas.

Andy Chango hizo un Tartar de atún con carpaccio de zucchinis, y Germán subrayó: “Es bastante difícil describir la textura que lograste. Es como una baba, porque la carne cruda, con esa especie de mayonesa, genera una situación gelatinosa en la boca que no es agradable”. A la vez, Donato consideró: “La neutralización de este sabor del atún, con la untuosidad de la salsa, lo neutraliza mucho. Pero me gustó la idea del carpaccio, aunque quizá entrelazado con la palta, y la mitad de este atún, podría haber ido hacia un lugar que pudiera mejorar”. Mucho más lapidario, Betular dijo que el plato degustado, bien pudo ser goma Eva.

Tataki con yogurt crocante de fideo de arroz fue el camino que eligió Cachete, y Martitegui aclamó: “Hoy Cachete llegó a MasterChef. Este plato es un antes y un después”. Cuando llevó su preparación, el “Chino” Leunis mostró un tartar con aceite de eneldo y guarnición de palta, y Betular comentó: “Le falta. Si hubieras logrado un líquido que uniera todo, hubiera ayudado mucho más”, a la vez que Germán concluyó que “faltaba sabor”.

Momi llevó un tartar con salsa teriyaki, pero no convenció a los especialistas, y Martitegui apuntó: “Hay como sabores que podrían haber estado bien, pero no. Hay como unos pedazos bastante groseros de tamaño, que hacen que no sea agradable de comer. Es sorprendente”. A continuación, La Joaqui hizo un roll de atún con ensalada de mango, y Donato la felicitó: “Muy delicada la presentación”. También entusiasmado, Betular subrayó: “Creo que hoy lo disfrutaste, y se nota. Felicitaciones”. Por su parte, Germán coincidió con los elogios, y concluyó: “Esto lo puedo comer en un restaurant”.

Previo al momento de la devolución, Maxi López pasó al frente e hizo un especial anuncio. “Se me terminó el tiempo. Tengo que viajar” expresó el deportista, y adelantó: “Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero voy a volver”. Entre aplausos, los chefs le entregaron un regalo muy especial a Maxi, un pequeño delantal con el nombre “Lando”, para su bebé.

Momi Giardina, la nueva eliminada

Una vez finalizado el tiempo de deliberación, los jurados estaban listos para comunicar su decisión. Y luego de mucho suspenso, los especialistas comunicaron que Momi era la eliminada. Al momento de retirarse, ella aseguró: “Quiero decirles gracias. Me divertí mucho, entré con mucho miedo. Y ustedes me empujaron. Me fui con una olla llena de amigos. No tengo más que agradecer, fui muy feliz”.