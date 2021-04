Invitada, junto a Branda Gandini, a Flor de equipo, Sabrina Rojas aprovechó para recordar un picante comentario de Nancy Pazos que ameritó un pedido de explicaciones a su marido, Luciano Castro.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino les pidió que recordaran alguna situación confusa que haya terminado en una charla de pareja. Rojas, entonces, tomó la palabra. “Sí, con Nancy”, explicó, mientras las cámaras enfocaban a la panelista del programa, que negaba entre risas con su cabeza.

“Una vez dijo que Luciano le tiró onda y yo lo llamé a él para decirle ‘perdón, nunca me contaste esto’”, continuó Rojas. Una sorprendida Florencia Peña, entonces, preguntó confundida: “¿Qué Nancy? ¿Nancy Dupláa?”. Y la respuesta de la actriz no dejó lugar a la duda: “Nancy Pazos, mi amor”.

Mientras Polino observaba que esa era la primera vez que su compañera se había quedado callada, Rojas continuó su relato: “Yo estaba ensayando y me empieza a estallar el teléfono. ‘Luciano salió con Nancy Pazos’, me decían. ¡Yo a esa no la tenía en la lista! Llamo a Castro. ‘Escuchame una cosa, ¿en qué momento sucedió esto?’”.

Pazos, nerviosa, recogió el guante. “Salió con otra de radio, así que podría haber tenido algo conmigo también, pero no pasó. Yo conté una pelotudez al aire que no pienso repetir, pero solo quiero decirte que terminé llorando ese día, porque tu marido me llamó para pedirme explicaciones”.

Sabrina Rojas cruzó a Nancy Pazos por un picante comentario de la panelista sobre Luciano Castro - Fuente: eltrece

A pesar de haber asegurado que no volvería a repetir aquello que motivó la polémica, Pazos recordó, sin que se lo pidieran: “Conté que me había dicho un piropo una vez dentro de un ascensor y yo seguí de largo”.

Mientras Rojas aseveraba: “¡Lo que te perdiste, Nancy!”, otra de las panelistas, Noe Antonelli, terminó el tema con una contundente reflexión. “¡Qué raro que Nancy le haya pasado de largo a un piropo de Luciano Castro!”, afirmó.

Ya en 2016, cuando Pazos formaba parte de Los Ángeles de la mañana, Castro, invitado en el estudio, también se refirió a aquellos dichos. “Ya lo hablamos, porque el día que pasó eso yo la llamé por teléfono. No era un buen momento porque ella estaba mal. En ese momento, me dijo: ‘Vos ni te acordás, Luciano’. En el ascensor, creo, éramos cuatro personas. Y siguió: ‘Y pasó esto, esto y esto’. Le dije. ‘Gracias, porque corto y le tengo que explicar a la Rojas lo que había pasado”, repasó el actor.

“¿Te soy sincero? No me acordaba en lo más mínimo, pero no me extrañaba que hubiese encarado a una mujer”, se disculpó Castro. Analía Franchín, otra “angelita” de aquel entonces, quiso saber si luego de la charla con Pazos, el protagonista de Valientes había recordado aquel hecho. “No, no lo recordé, pero no tengo por qué no creerle”, cerró, caballero.

Todo había comenzado en una entrevista que Gabriel Olivieri, en su rol de Doctor Amor, le realizó a la periodista. “Dejé pasar una oportunidad con Castro. El problema es que le gustan las chicas grandes”, comenzó expresando Pazos. E inmediatamente, se corrigió: “Le gustaban, le digo a la esposa. Fue en la época en la que él estaba con esta chica de radio... ¡Se ve que le gustaban las chicas de radio! [Elizabeth] ‘La Negra’ Vernaci”.

LA NACION