"Estoy chocha de estar haciendo un móvil hablando de trabajo", bromeó este mediodía Sabrina Rojas, desde un móvil en Mar del Plata. Y es que, en las últimas oportunidades, las entrevistas que la tuvieron como protagonista giraron en torno a la crisis y posterior reconciliación con Luciano Castro y no a cuestiones laborales. Sin embargo, claro, la rubia actriz no pudo evitar hablar de lo que significa para ella volver a subirse a un escenario junto a su marido cada noche, para las funciones de la obra Desnudos.

"Con Luciano nos conocimos haciendo teatro [ Valientes, la adaptación al teatro de exitosa tira de eltrece], y 10 años después reencontrarnos en el escenario es muy lindo. Tenemos varios dejavú de esa época", señaló Rojas con picardía, en diálogo con Intrusos.

Sobre si la filtración de las fotos intimas de su marido puso en riesgo este proyecto sobre las tablas, la actriz expresó: "No, para nada. No podemos dejar que encima que se meten en nuestra intimidad eso repercuta en nuestro trabajo, ni en nuestros proyectos. Que hayan dicho que las fotos eran promoción de la obra fue también lamentable; me dio mucho pudor por mis compañeros".

Enseguida, Rojas hizo referencia al pedido de disculpas de Carolina "Pampita" Ardohain por la forma en que se refirió a las fotos de Castro en su programa, y aclaró que no está enojada con la modelo. "Déjenla en paz, pobre Pampita. Yo no pretendía unas disculpas de ella, solo que revisemos nuestras formas en torno a cómo tratar las cosas que no nos gustan. O sea, no hagamos lo mismo que no nos gusta que nos hagan. Pero no necesitaba sus disculpas, fue como un comentario más general para todos y en ese momento la puse de ejemplo a ella", explicó la actriz.

Con respecto a aquellos que aún se siguen burlando del tema y lo instalaron en sus guiones esta temporada, la actriz opinó: "Eso va en el buen gusto de cada uno. No sé a quién se están refiriendo puntualmente ahora pero sé que hubo algo con Moldavsky que Luciano lo llamó y lo hablaron. Cuando una persona sufre por eso, ya no va el chiste. Cuando fue algo que lastimó, no está bueno", remató molesta.