Los audios de Gustavo Guillén antes de su operación: "Estoy muy agotado"

El actor Gustavo Guillén murió este jueves, a los 57 años, tras sufrir una descompensación durante una intervención quirúrgica en una clínica en La Plata. Según pudo saber LA NACIÓN , al galán de decenas de telenovelas argentinas de los 80 y 90 se le había diagnosticado recientemente un cáncer de próstata .

Este viernes, Tomás Dente dio detalles exclusivos sobre los días previos a la operación y contó que Guillén murió pensando que tenía coronavirus. "En el último tiempo, estaba haciendo reposo en su casa con una sonda. El fantasma del coronavirus había sobrevolado debido a ciertos síntomas que venía sintiendo", expresó el panelista en Nosotros a la mañana .

Para contextualizar su información, el periodista puso al aire algunos audios que el actor le envió a sus amigos antes de someterse a la operación. "Me tuve que hacer un hisopado porque el miércoles pasado mi médico me detectó una faringitis o una angina, así que me mandaron a hacer eso. Estoy esperando el resultado que creo que va a dar negativo porque si no sería muy mala leche", relataba el artista en uno de los primeros mensajes.

"Había levantado fiebre en los últimos días pero llegamos a la conclusión de que sería por la angina. Así que estaba esperando eso para poder operarme y salir de este quilombo porque te juro que no puedo más, estoy muy agotado, muy agotado", recalcó Guillén con tono cansado.

En un segundo audio, esta vez enviado a una amiga, el galán de telenovelas daba más detalles sobre su estado de salud. "Estoy mejor. Ayer vino mi médico a última hora y me hizo un chequeo completo. Descubrió que tengo faringitis y eso me estaba provocando la fiebre. Me tuve que hacer el hisopado porque soy caso sospechoso de Covid-19. Así que estoy en eso, más complicado que antes porque me retrasa la operación. Me dieron medicación (Amoxilina), y una vez que tenga el resultado van a reprogramar la operación", contaba ansioso.

En cuanto a su situación económica, el actor que últimamente estaba haciendo radio en La Plata y tenía una banda de rock, comentó: "No estoy apretado, tampoco estoy tan necesitado. Llegado el momento recurriré a gente amiga que me pueda dar una mano. Pero yo estoy seguro de que me va a dar negativo (...). En los vivos [de Instagram] podemos tener algunas marcas que nos acompañen en la transmisión y rescatamos un billete ahí, la verdad que a mí me vendría bárbaro".

Por último, Dente dio a conocer un audio de su amiga Abigail Pereira , con quien compartió la pista del "Bailando por un sueño" en 2007. "No me siento muy bien. Gustavo era mi compañero, mi amigo, mi confidente", relató muy angustiada. Y con voz entrecortada, la chica trans hizo referencia a los últimos meses del actor: "Últimamente estábamos hablando. Él estaba preocupado por cómo estaba viviendo esto de la pandemia, porque al principio había tenido síntomas", señaló.

"Es una persona maravillosa, de aquellas que entran en tu vida para cambiarla de una manera positiva. Si no lo hubiera conocido, no sé que hubiera sido de mí. Él fue quien me dio seguridad, amor y demostró tolerancia sin necesidad de decirlo con actos", concluyó entre lágrimas.