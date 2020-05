Se demora el debut de Jorge Lanata y su ciclo Periodismo para todos

Debido a las limitaciones del protocolo sanitario, que afectan los tiempos de escenografías, arte y promoción, el ciclo de eltrece llegaría a la pantalla a fines de este mes o principios de junio Crédito: gentileza eltrece

A raíz de la pandemia del coronavirus , se demora el regreso de Jorge Lanata y su Periodismo para todos a la pantalla de eltrece. A causa de las restricciones sanitarias, menos gente está trabajando en el área técnica, de arte y promoción del canal, y por esa razón, PPT recién volvería el domingo 31, o bien el 7 de junio.

Como había adelantado el propio conductor en su programa Lanata sin filtro, hace unas semanas en Mitre, tenía pautado y ya había promocionado su regreso para el domingo 10 , pero por falta del personal técnico y escenográfico por la pandemia la producción no llegaría a estar lista en la fecha pautada, y ahora se habla de fin de mes como fecha probable de arranque.

Según pudo saber LA NACION, por esa misma razón y algunas otras, diferentes ciclos de el trece también tienen demorados sus debuts, entre ellos el de Mariana Fabbiani, al frente de Mamushka , como así también los regresos de la ficción Separadas y la nueva temporada de Showmatch .

Recordemos que Lanata se había alejado de la televisión en octubre último para concentrarse en el cuidado de su salud .

Una de las novedades del retorno de Lanata a la TV -en principio, en el horario de 22 a 23- radica en que el nombre del programa sufrirá una modificación. Se llamará PPT Box y presentará un monólogo potente a cargo de Lanata, trabajos de investigación y una nueva sección llamada Los boludos de la semana . A raíz de las medidas de aislamiento y el nuevo protocolo de trabajo, el programa no tendrá una tribuna con público como sí ostentaba en temporadas previas. El staff que acompañara al periodista en este nuevo año estará integrado por Jesica Bossi, Gastón Cavanagh, Cecilia Boufflet, Lucía Salinas, Maru Duffard y Rodrigo Alegre. En la gerencia de programación del canal analizan qué ciclo irá los domingos luego del programa de Lanata, a partir de las 23.

Mientras tanto, las promociones en el aire de eltrece ya lo anuncian como "muy pronto". Según contó el periodista, le propuso a las autoridades del canal hacer una promo peculiar: salir con un barbijo con un agujero para poder fumar. "Me la censuraron. No sé por qué me contratan. Te contratan por distinto. 'Sé vos, sé vos', te dicen y cuando sos quien sos, te piden que cambies. Es como las mujeres que cuando se ponen de novias con el Che Guevara, le piden que se afeite. Pero eso pasa en la tele, no tanto en la radio", cerró el periodista.