Se viene el Martín Fierro del streaming, Ibope agrega información sobre el rating y Uruguay tendrá su Gran Hermano

Los canales de streaming tendrán su entrega de premios Martín Fierro

Desde que Luis Ventura se hizo cargo de la presidencia de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) comenzaron a dividirse las ceremonias de los premios Martín Fierro. Así es que la televisión abierta tiene su fiesta, la radio la suya, la moda, el teatro y otros rubros, tuvieron sus propios eventos exclusivos.

Luis Ventura, presidente de Aptra, en la pasada entrega de premios Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa

El domingo 14 de diciembre se celebrará la primera edición de los Premios Martín Fierro a los canales de streaming. La entrega de las estatuillas será transmitida en vivo por Olga y Telefe, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital. Estos premios, impulsados por APTRA, reconocerán las mejores producciones del universo digital de 2025, destacando a los creadores, programas y plataformas que transformaron la forma de comunicar y conectar con las audiencias. La gala promete una puesta en escena imponente, con grandes figuras invitadas y shows en vivo.

Kantar Ibope suma información para medir el rating de TV

El rating está en boca de todos. Los números siempre son sujeto de debate y sobre todo, quienes trabajan en la pantalla chica padecen la famosa medición del minuto a minuto.

Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media Argentina, Chile y Uruguay

Si bien es cierto que el encendido de los canales abiertos está en baja hace años, la audiencia hoy se divide entre otras pantallas y plataformas. La medición de Kantar Ibope es la misma y el rating sigue siendo la medida del visionado audiovisual. Los resultados se pueden ver y analizar como porcentaje o como número absoluto, tanto para el Target de Hogares como para el Target de Personas. La novedad es que en el servicio de Real Time de IBOPE además de continuar brindando el dato de porcentaje de hogares minuto a minuto, desde hoy también se puede ver el rating expresado en miles de personas minuto a minuto. Estos datos son los que varios países utilizan para difundir estas métricas, junto a los porcentajes de share. Ariel Hajmi, el CEO de Kantar IBOPE Media para Argentina, Chile y Uruguay, en una reciente entrevista con LA NACION, aclaró que un punto de rating hoy son 150 mil personas en Buenos Aires. A nivel nacional la muestra es de 1500 hogares, pero se mide en número de personas o “panelistas”. Entre todos suman alrededor de 5000 panelistas.

Gran Hermano tendrá su versión uruguaya en 2026

Desde febrero, Telefe pondrá en pantalla una nueva edición de Gran Hermano llamada Generación dorada. ¿Qué la diferenciará de las temporadas anteriores? Desconocidos y famosos, todos tienen las mismas chances de entrar a la casa más famosa del país. Otra particularidad es que el Big podrá emitir golden tickets para invitar a quien considere. Es decir que, además de la gente que se inscriba, GH también podrá convocar a su criterio a jugadores. El casting ya está abierto y el estreno está programado para febrero del año próximo.

A 25 años de la primera edición en Argentina, Canal 10 de Uruguay anunció que el país vecino tendrá su primera versión del reality en 2026. Con un video institucional oficializaron la llegada del formato que se estrenará en la segunda mitad del año.

El casting para ingresar a la casa se hará a partir de febrero. Aunque será el debut en la pantalla chica oriental, ya fueron varios los participantes uruguayos que pasaron por las diferentes versiones de Telefe. De hecho, los dos últimos ganadores fueron Bautista Mascia y Tato Algorta, ambos charrúas. La noticia fue anunciada durante la emisión de Subrayado, uno de los ciclos de mayor rating de la señal, en simultáneo con la plataforma de streaming del canal.

Este será un gran desafío para un país que hasta hace poco tiempo compraba latas y ahora desarrolla formatos de manera local, como MasterChef, ¿Quién es la máscara?, Bake Off y Got Talent.