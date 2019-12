El músico y actor uruguayo habló sobre los motivos de su alejamiento del ciclo de Marcelo Tinelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2019 • 08:50

Sebastián Almada, el humorista y músico uruguayo que le dio vida al famoso "Maestruli" en ShowMatch, aludió al motivo por el cual hace unos años decidió alejarse del programa comandado por Marcelo Tinelli para abordar otros proyectos.

En diálogo con El show del espectáculo, el ciclo radial de Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, Almada se refirió al giro de timón que dio el envío cuando el reality "Bailando por un sueño" monopolizó el tiempo al aire, para luego convertirse en un fenómeno, uno de esos éxitos que no se tocan.

"Fue hace tanto tiempo. Yo entré en el 95 a VideoMatch, estuve 10 años haciendo humor ininterrumpidamente. En noviembre nos tomábamos 15 días de vacaciones y volvíamos a grabar notas para el año siguiente. Pero en 2006, después de cubrir el Mundial de Alemania, de un día para el otro [Marcelo] nos dijo que empezaba el 'Bailando'. Y ahí yo decidí irme", reveló Almada, para luego asegurar que no se sentía cómodo participando del certamen solo para aplaudir.

El maestruli y un divertido musical - Fuente: El Trece 02:46

Video

"Muchos se quedaron, los que siguen hasta hoy, como Carna, Larry [de Clay] y Marcela Feudale, acompañándolo a Marcelo desde el costado. Yo en ese momento decidí irme", manifestó el humorista, quien aseguró que la partida se produjo en muy buenos términos, y que tuvo una conversación con Tinelli respecto a lo que quería hacer y lo que no.

"Lo hablé con Marcelo porque quedarme a aplaudir me daba no sé qué, no era lo mío. Está buenísimo lo que hacen los chicos porque no son reidores, lo apoyan bien a Marcelo, pero yo no me sentía cómodo", expresó el actor, quien actualmente está haciendo temporada con la comedia V einte millones, protagonizada por Carmen Barbieri y Alberto Martín, que se puede disfrutar en el teatro Atlas de Mar del Plata.

En mayo, Almada formó parte del primer programa de ShowMatch 2019 , con motivo del festejo de los 30 años, donde volvió a ponerse en la piel del "Maestruli" para entonar el clásico "Gracias, gracias Marcelo", en una noche donde se reencontró con sus viejos compañeros.