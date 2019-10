ShowMatch 2019: el acting de Silvina Escudero no convenció al jurado

En su propuesta, la bailarina quiso tocar el tema de la violencia de género, pero su actuación no convenció al jurado Crédito: Prensa Laflia

1 de octubre de 2019 • 23:35

El martes, Silvina Escudero regresó a la pista del " Súper Bailando" y confirmó que se reconcilió con su novio, luego de que él se sintiera celoso de su bailarín. "Estamos en Disney. Para mi cumpleaños me regaló una cadenita de oro, una musculosa y unas zapatillas muy cancheras. Ahora estamos yendo todos los domingos a navegar. Hasta vino al ensayo", le contó la morocha a Marcelo Tinelli durante la previa.

Junto a su partenaire, Jonathan Lazarte, la actriz bailó luego al ritmo de una particular versión de "Mi enfermedad", de Fabiana Cantilo. El tema contó con el visto bueno del conductor, que durante esta ronda de grandes éxitos del rock nacional tiene la potestad de bajar un punto si considera que la canción elegida no es un hit conocido por todo el público.

Tras verlos bailar, Ángel de Brito (3) consideró: "No me mató. Silvina parecía la Pitufina con esos zapatos con los que entró. Lo que más me gustó fue el final. Como les vengo diciendo a todos los participantes, a esta altura del certamen deberían venir a matar".

"Me encantó la coreografía. Son excelentes los chicos, pero hubiese sacado la ventana. Hicieron lindos trucos y están muy conectados. Me costó acostumbrarme a esta coreografía con esa música", explicó una no muy convencida Pampita Ardohain, dueña durante este ritmo del voto secreto.

Florencia Peña (8), en tanto, expresó: "Son muy virtuosos y es muy lindo verlos bailar, pero la propuesta fue una mezcla de cosas. No entendí el acting; por momentos Silvina sonreía, por otros parecía enojada... La propuesta es lo que menos me gustó, pero eso le voy a pedir al BAR que me diga qué le pareció".

"Son de los mejores bailarines que tenemos y el desafío para ustedes no es demostrar que saben bailar, es aprender cómo contar un cuento", coincidió Marcelo Polino (4).

"Las dobles piruetas Silvina no las termina bien. Se ve rara girando. Técnicamente, él se la comió porque tiene muy buenas posiciones. Lo de las piruetas no es algo malo, es algo que nos pasa a todos", explicó Flavio Mendoza, que decidió no modificar la nota.

Laura Fidalgo, a su vez, tomó la misma decisión que su compañero e indicó: "Me pasó lo mismo que a Flavio con la pirueta. La actitud estuvo bien. Son grandes bailarines y buscamos la perfección. Me gustó, pero fue una coreo muy tranquila".

Finalmente, Aníbal Pachano consideró que la bailarina estuvo más relajada: "En la segunda parte comenzó a tensarse y eso hizo que la energía no fuera pareja y que aparecieran los fallos". Por eso, les bajó la calificación. En total, entonces, consiguieron 14 puntos.