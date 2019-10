Mart{in Baclini, entre la amistad de Luciana Salazar y el amor de su pareja Cinthia Fernández Crédito: Prensa LaFlia

El segundo Súper duelo en la noche del lunes de ShowMatch, los protagonizaron Cinthia Fernández y Martín Baclini por un lado, contra Luciana Salazar y Gonzalo Gerber por el otro. Ambas mujeres protagonizan desde hace varias semanas una constante pelea porque Luciana es muy amiga de Martín, pareja de Cinthia, y eso generó numerosas fricciones entre las dos. En un primer momento, Luciana había anunciado que quizá renunciaba al certamen porque no se sentía cómoda ante esa situación, pero el lunes decidió bailar y dejar las peleas atrás.

Cuando se presentaron, Cinthia habló del momento que pasa con pareja: "Estamos normal, obviamente estas cosa afecta, no estamos feliz cumpleaños, pero tampoco estamos mal. Es inevitable, hay un clima que no está bueno, todo el tiempo tiroteos de todos lados, me pasa a mí, le pasa a él, es una situación horrible, pero la pasamos". Martín se mostró muy angustiado, y procurando contener las lágrimas dijo: "Es una situación a la que no estoy acostumbrado, sé que no estoy haciendo las cosas perfectas. Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, cómo la conocí, cómo está ahora, y me odié. Tanto lío por esto que tengo una amiga, no una amante". En ese momento, Cinthia lo interrumpió y comentó: "Nosotros somos esto, tratamos de ser transparentes. Y a mí no me molesta porque sé el hombre que tengo al lado, y yo vengo de un barro tremendo. Él me hizo sentir amada como nunca en mi vida me amaron".

Por su parte, Marcelo Tinelli le preguntó a Luciana Salazar por política, y ella hizo un análisis del debate presidencial: "Mauricio estuvo mejor. Muy bien coacheado". De manera impensada comenzó un debate entre la vedette y el Mago sin dientes, cuyo apoyo al gobierno es conocido. Primero arremetió asegurando que los tweets de Luly "son guionados", y agregó: "Me recibió Mauricio, y lo primero que le transmití es que escuche a todos los argentinos, porque hay gente que necesita trabajar, y ahora lo está empezando a hacer, está más asesorado". Para Salazar, la opinión fue totalmente opuesta.

Finalizado ese segmento, Cinthia se presentó primero, y Luciana después, y en este caso, las devoluciones fueron más parejas. Florencia Peña felicitó a las dos, las instó a dejar las diferencias atrás, y votó a Fernández. Marcelo Polino aseguró ver a Baclini un poco "como un muñequito" y demostró su disgusto con esa pareja.

En su turno, Flavio Mendoza abrió su devolución expresando: "Amo a las mujeres estas", y les dijo a ambas que el mejor ejemplo que podían brindar, era saludarse y dejarlo todo atrás. Cinthia se mostraba algo reticente, pero Luciana se acercó para sellar la paz. Luego agregó: "Luciana bailaste mejor que nunca, fuiste muy sensual. Cinthia, me gustó lo que hiciste en la colchoneta, hoy me quedo con la uno". Laura Fidalgo también votó igual, aunque felicitó especialmente a Luciana por su evolución, a la vez que Aníbal Pachano optó por la pareja número dos.

El rumor luego lo instaló Ángel de Brito, sugiriendo que entre Salazar y su bailarín había demasiada química: "Están hot, pero no sé si lo están ejerciendo", y su voto fue para ellos. En el cierre, Carolina "Pampita" Ardohain se quedó con la número uno, y de esa forma Cinthia y Baclini siguen hacia la próxima etapa.