ShowMatch 2019: la furia de Luciana Salazar contra Cinthia Fernández

La noche de furia de Luli y Cinthia.

19 de octubre de 2019 • 00:43

Cada una por su lado, Luciana Salazar y Cinthia Fernández se habían sacado chispas. Mientras la rubia, harta, amenazó con acciones legales, la morocha se metió de lleno en el barro mediático (como en sus peores tiempos) y contestó con burla, ironía y ninguneo. La segunda se ampara en la "opinión" sin fundamentos para decir que Salazar "cobra" por los tuits que publica, y la primera parece harta del tema. En el medio, Martín Baclini, pareja de Cinthia y amigo de Luli; y el Bailando 2019 que puede quedarse sin Salazar, si cumple su amenaza y renuncia.

El armado de las llaves del Súper Duelo, en el que estuvieron presentes las 16 parejas en competencia, abonó el terreno para que ambas mujeres se vieran la cara. Y lo que se esperaba fuera un cruce mediático terminó siendo un choque de planetas, que no pudo parar ni el mismo Marcelo Tinelli.

"Me da mucha pena esta situación. Hay un montón de cosas que me parecen súperinjustas, y cuando a mí me sacan la alegría y las ganas de disfrutar no lo puedo disimular. Todo tiene un límite", arrancó Luli sin siquiera mirar a su "enemiga", parada a pocos metros.

"Si se enoja conmigo que se enoje con todo el país, porque muchas personas y muchos colegas dijeron lo mismo que yo", empezó a levantar la vara Cinthia Fernández, y siguió: "Todos los que trabajamos de panelistas tenemos que criticar o alabar a alguien. Si no tenemos que dedicarnos a otra cosa y poner un puesto de panchos. Todos estamos en el medio y tenemos que entender el juego. En un momento yo me sentí una b. Somos gente grande y tenemos que manejarnos de manera madura".

Y ahí estalló todo. Seis letras que despertaron la furia de Luciana: "No sos la persona más indicada para hablarme de madurez, Cinthia Fernández. Basta. basta porque no lo voy a permitir", dijo, levantando la voz. "Te pusiste nerviosa, Luciana, entonces dejá de ponerte melosa con lo ajeno. Estás grande para bebotear", retrucó Fernández en relación a los mensajes "seductores" que Luli le manda a Baclini desde hace tiempo.

La casualidad (o la causalidad) puso a las dos mujeres como contendientes en el Súper Duelo que se verá la semana que viene, situación propicia para un nuevo enfrentamiento en la pista del programa, como así también en las arenas mediáticas de los programas de espectáculos.