Sigue el conflicto: Luciana Salazar anunció que demandará a Cinthia Fernández

La vedette demandará a la novia de Martín Baclini por calumnias e injurias

En el día de ayer, la posible renuncia de Luciana Salazar al "Súper Bailando" empezó a sonar fuerte por los pasillos de Laflia, la productora de Marcelo Tinelli. Tras asegurar que su decisión se debe a una nueva fuerte pelea con su enemiga Cinthia Fernández, quién la acusó de cobrar por sus predicciones políticas en Twitter, la "pitonisa" habló con Los ángeles de la mañana y aseguró que va a iniciar acciones legales contra la bailarina.

"Hay un límite. Una cosa es decir que hago copy-paste y otra que cobro. Caminó mucho por la cornisa y desbarrancó. A mí me encantaría que se retracte y me pida disculpas, si lo hace no iremos a juicio", expresó Salazar en diálogo con Ángel de Brito. Y cansada de las agresiones, agregó: "Si uno se siente calumniado e injuriado, ¿por qué no puede tomar cartas en el asunto? Si pide disculpas en la misma pantalla que lo dijo no hay problema".

Frente a la mirada atenta de Fernández y su pareja, Martín Baclini, que se encontraban en el piso, Salazar siguió: "Que diga que hago copy-paste poco me importa. Yo sé quien soy. Pero que diga que cobro por eso... Se pasó y voy a tomar cartas en el asunto (...). Directamente va a ser citada en la Justicia", avisó enojada.

"¿Por qué me tengo que retractar, por una opinión?", la cruzó Fernández. Y tras argumentar que era su opinión, fue interrumpida por la vedette. "El sábado me junté a cenar con Martín y justamente la charla que tuvimos fue sobre la posibilidad de que nos junten en los duelos que se vienen en el 'Bailando' y la idea era pasarla bien", contó la rubia mientras se escuchaba de fondo como Cinthia la chicaneaba: "¡Ay, me hubieran invitado a comer, che!".

Casi como si no la escuchase, Salazar siguió con su descargo: "A mí no me gusta el conventillo entre mujeres. Cuando meses atrás sucedió lo que sucedió, yo iba a renunciar y Federico Hoppe [productor general de ShowMatch] me pidió que no lo haga. Después hubo como una tregua y ahora se reavivo todo de nuevo", expresó.

En cuanto a su relación de amistad con Baclini, algo que molesta mucho a Fernández, la modelo y conductora aclaró: "Yo no me tengo que correr de una amistad que es previa a su relación. Aparte su problema conmigo viene previo a su relación con Baclini. Cuando nació mi hija me empezó a tirar m... Luego, se acerco a mí y me pidió disculpas, incluso la invité al cumple de mi hija. Fue una decisión mía porque Martín iba a venir solo. Pero yo dos veces no perdono", lanzó dando a entender que es imposible una reconciliación entre ambas.

Y dando más motivos de su enojo, agregó: "Yo no puedo hacer como que nada pasó. Este cuento que armo del beboteo fue para hacerme quedar mal con las mujeres. Aparte, ¿por qué me tengo que poner en su lugar si yo no estoy haciendo nada malo? Si a mí me molesta eso, yo le corto a mi novio y listo", disparó Salazar.

Lejos de calmar las aguas, su último comentario generó más aún la ira de la mujer del empresario. "Luli, anda y seguí meloseándote con los hombres ajenos. ¡Ponete un poquito en el lugar de una mujer, querés!", retrucó molesta.

Sin querer entrar en la polémica, Baclini miraba sin emitir comentario hasta que su novia le pidió que intervenga y aclare si era cierto que él apoyaría a Salazar en un eventual juicio. "Ella me mandó un mensaje y me dijo que le iba a hacer juicio a Cinthia. Yo le dije: 'Sentite libre y hacé lo que quieras'. Igual que Cinthia es libre para decirle lo que quiera. Yo no me meto", aclaró el hombre que, desde hace meses, es blanco de disputa entre las dos mujeres. "Yo las quise unir pero ninguna de las dos quiere, antes una quiere que la otra le pida disculpas", agregó el empresario resignado.

"Yo no tengo nada que esconder. Yo le avisé a Martín, que es mi mejor amigo, que le iba a hacer juicio [a Fernández] por una cuestión de respeto. Que digan que cobro es una injuria, es decir que alguien te está pagando para que hables (...). Yo sé como acciono; me están subestimando", volvió a retrucar la rubia.

Apurada por irse a ensayar, la mamá de Matilda aseguró que aún está pensando si va a renunciar o no al certamen de baile: "Marcelo me dio tiempo para que lo piense. La verdad que me encantaría seguir, no tengo ganas de irme".