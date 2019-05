Nicolás Valdéz, el anteúltimo concursante de la noche, lució su registro de contratenor en el reality - Fuente: eltrece 09:17

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019 • 01:54

Este jueves debutó en ShowMatch el nuevo segmento " Genios de la Argentina ", un concurso que cada semana buscará mostrar a los más talentosos artistas, en vivo desde alguna provincia del interior del país. Para este primer envío, el lugar elegido fue Santiago del Estero y desde allí Marcelo Tinelli y los jurados, Valeria Lynch , Patricia Sosa , Lucía y Joaquín Galán , disfrutaron de las propuestas de seis concursantes.

Quien más sorpresa causó en los cinco fue Nicolás Valdéz, el anteúltimo participante de la noche. "Desde pequeño me dedico al canto, coro, poesías. Siempre tuve la posibilidad de cantar en el registro de contratenor y la gente se sorprende. A veces, como no es muy común, se burlan", contó Nicolás antes de interpretar "Amores como el nuestro".

Después de terminar su primer tema Tinelli le pidió que cantara "Si tú no estás aquí", de Rosana, una de las canciones que había interpretado en los castings. La reacción de los miembros del jurado fue de rotunda sorpresa. "Solamente en películas vi este timbre. Tenés un don que debés defender. Los contratenores son muy requeridos en todo el mundo. Me sorprendiste muchísimo", expresó Sosa. El conductor, en ese momento, le pidió una tercera canción: "No llores por mí, Argentina".

"No te detengas ni un instante en los que te hacen bullying. Con esa voz que tenés, armate un personaje, un look, y no vas a parar de trabajar", le aconsejó Lucía.

"Tenés algo original, esas cuerdas vocales que vibran a la velocidad del rayo... Estudiá. Vestite de persona segura, porque lo que hacés es genial", agregó Joaquín.

"La ignorancia hace que no se sepa que es un don lo que tenés. Si le das una técnica especial a tu voz vas a a poder rendir más. Tenés un don, usalo, pretarate y estudiá", finalizó Lynch. Nicolás logró más de 30 estrellas por parte del jurado y por eso pasó a la segunda instancia de la noche. Allí, Patricia Sosa reveló que él y los demás concursantes de esta primera noche pasaban a la gran final.