La propuesta de la conductora y su partenaire, Gabo Usandivaras, no convenció a la bailarina Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 00:54

Casi sin diálogo previo con Marcelo Tinelli , Flor de la V y Gabo Usandivaras fueron los primeros famosos en pisar la pista del "Súper Bailando" durante la noche del jueves. En esta ronda de cumbia, Flor y su partenaire bailaron al ritmo de "Amor", de Los auténticos decadentes y Mon Laferte. Luego de verlos, el conductor reconoció que no conocía el tema.

El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (7). "Me encantan. Utilizaron la pantalla. Arrancó un poco light, pero fue creciendo. No me mató, pero acá regalan puntaje todo el tiempo... Regalan nota a los que les caen bien", apuntó el chimentero, apuntando hacia los integrantes del BAR.

Pampita Ardohain (5) explicó: "No arrancaban a bailar y me faltó fuerza, que se seduzcan. Le faltó gracia. Los vi muy relajados en la puesta y en la energía".

"A mí me pareció algo parecido. Necesitamos que se bailen todo y no está pasando: a esta cumbia le faltó fuerza. Son muy potentes juntos pero en algunas galas se van diluyendo", sumó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Marcelo Polino (3) pidió la devolución del BAR y aclaró: "Faltó cumbia. Fue lavado. Me encanta la pareja pero no fue una buena noche".

"A mí me encanta esta pareja. Trabajan con el vestuario, con las luces. Ustedes no son de los que marcan tarjeta. El tema no acompañó"; expresó Flavio Mendoza (+1).

"Me pasó igual que al jurado. Fue energéticamente lindo. Me gustó más cuando bailaron solos. No me mató", agregó Laura Fidalgo (-1), histórica enemiga mediática de Flor.

"A mí siempre me gusta su propuesta, pero esta vez hubo poca cumbia, sobre todo en Gabo", cerró Aníbal Pachano, y les mantuvo la calificación. En total, sumaron 15 puntos.