Lourdes Sánchez.

El asunto venía de cuando Flor de la V y Gabo Usandivaras bailaron el folklore. La elogiosa devolución del jurado y el BAR al bailarín hizo que la participante vaticinara: "El año que viene lo van a querer todas a Gabo". Fue ahí cuando Marcelo Tinelli le aclaró que de ser la pareja ganadora estaban habilitados a volver el año que viene a defender el título, a lo que Flor disparó con ironía: "Y si no gano vuelvo igual, si total Lourdes está todos los años y no ganó nunca". El ataque de risa de Tinelli y los aplausos de Polino ante la ocurrencia demostraron que el comentario había tocado una fibra de verdad no dicha y estaba claro que la historia no iba a terminar ahí.

El martes, sin saber dónde se estaba metiendo y en día de sentencia, Tinelli le preguntó inocentemente a la mujer del Chato Prada: "¿Se enojó con lo que dijo Flor?". Lourdes Sánchez, sin filtro, le respondió: "No, me enojé con vos. ¿Viste cómo te reíste? Fue una burla total. Te reíste mucho, después mirate".

Medio en broma, medio en serio, la participante manifestó su malestar y descolocó al conductor. Atrás, Aníbal Pachano echaba más leña al fuego: "Si está abonada". "No estoy abonada, me contrata el señor Marcelo Tinelli aunque después se ría de mí", fue la devolución.

El ida y vuelta entre Marcelo y Lourdes continuó. Ella recordándole que está en el show desde hace once años, a excepción de uno en el que lo dejó para irse a trabajar con Susana Giménez, y él aclarando que ese año se "quedó con Laurita (Fernández)", su eterna rival.

Marcelo terminó pidiéndole disculpas por el exabrupto ("No fue por vos, me hizo reír Flor"), y ella exagerando el lamento: "Soy el hazmerreír". Pero si bien la cosa no pasó a mayores, quedó claro que, aunque pasen los años, Lourdes Sánchez sigue con la espina de sentirse "la acomodada" del Bailando.