ShowMatch 2019: Marcelo Tinelli le restó un punto a Sofía Pachano

La encargada de cerrar la ronda de clásicos del rock nacional fue Sofía Pachano. La bailarina contó en la previa que no está de novia. "Yo necesito un pibe que me haga un asado, un pibe de barrio. Alguien que no sepa que es el ramen y que no haya comido sushi", reveló.

Luego, junto a su partenaire Nicolás Sánchez bailó al ritmo de "Rock & Roll y fiebre", de Pappo. El tema, en este caso, no contó con el visto bueno del conductor, que durante esta ronda tuvo la potestad de bajar un punto si consideraba que la canción elegida no respetaba la consigna de ser conocida por todos. "Este temazo no es de los que sonaban en todos lados", explicó Tinelli.

La concursante no estuvo de acuerdo con la consideración. "¡Es un temazo!", protestó, pero no logró convencerlo. "Si es un temazo, ponelo en tu casa", le respondió.

De esta manera, la pareja ya contaba con un -1 antes de que Ángel de Brito (3) arrancara con las devoluciones del jurado. "Son muy buenos bailarines, pero me hubiese gustado algo más hot. No me mató ni el tema, ni la coreo ni el final, que estuvo prolijo. Y le bajo un punto para compensar el voto que siempre le da tu papá".

"Me encanta esta pareja, son frescos, tienen mucha fuerza y manejan los tiempos musicales con todo el cuerpo. Tienen química. ¡Qué pena ese truco que no salió tan limpio en el final! Me gustó mucho lo que hicieron", expresó luego Pampita Ardohain, dueña del voto secreto.

La participante, entonces, le echó la culpa por el truco final a su coach Augusto. "Yo quería terminar en el piso, pero el insistió en que lo hiciéramos así. Es su culpa", se justificó.

Luego, Florencia Peña (7) indicó: "Son de los mejores del certamen. Creo que no fue la mejor gala de ustedes, a pesar de que son muy correctos. Hoy hubo varios errores y Sofía tiene que mandarse con otra energía. Es muy carismática bailando, pero tiene que entrar en otras zonas". Marcelo Polino (0), a su vez, pidió la devolución del BAR y explicó: "Son buenos y talentosos, pero no la reman con la previa y el acting fue muy infantil. No me gustó. Les faltó erotismo. Un disgusto".

Flavio Mendoza (0) recogió el guante e indico: "Me encantó el comienzo, pero cuando empezaron a bailar, esperaba más. A partir del ritmo que viene voy a mirar más a los bailarines. No estuvo mal, pero el final se cayó. Si hacen un truco, que salga perfecto".

"A mí me pareció muy sensual el comienzo. Coreográficamente, estuvo muy lindo y técnicamente todo lo vi bien, salvo el final. Lo que más me gusta es cómo interpretan", sumó Laura Fidalgo (+1).

Por último, el padre de la participante, Aníbal Pachano (0) indicó: "Me encantó la puesta, pero no me mató, para que no digan pavadas los de enfrente. Hubo una equivocación en el final y creo que deberían haber dado más. El coreógrafo tiene que entender que si algo no sale, se saca", expresó, dándole la razón una vez más a Sofía. Con solo 10 puntos, los participantes quedaron a un paso de la sentencia.