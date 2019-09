Tinelli Crédito: Prensa LaFLia

21 de septiembre de 2019 • 01:49

Finalizado el ritmo de Cha cha pop en el Bailando por un sueño, llegó la instancia de leer el voto secreto y descubrir qué participantes deben enfrentarse en la temida instancia del duelo. Por ese motivo, Marcelo Tinelli procedió a convocar a todas las parejas para descubrir cuál será el destino de cada una.

El conductor de ShowMatch llamó primero Griselda Siciliani, que muy divertida recordó el paso de su hermana Leticia por la pista. Decidido a encontrarle una pareja, Tinelli le recordó que la interesada en ella era Flor Jazmín Peña, a lo que Griselda dijo: "¡Me gusta mucho para mi hermana, o para mí! Con todo respeto para mi hermana, ella es un tiro al aire. Es una chica que no está mirando a un solo lugar". Por su parte, Flor dijo que su vida es "muy tranquila".

Luego llegó un momento curioso, cuando pasaron al frente Fer Dente y Macarena Rinaldi, pareja de Federico Hoppe. El conductor le pregunto a la bailarina si había chispazos entre ella y Lourdes Sánchez, pero ambas lo negaron. Y allí pidió un abrazo entre las dos como símbolo de paz, y las bailarinas accedieron, ante las risas de Ángel de Brito que dijo: "Son tan creíbles como mis abrazos con Pampita"

Por su parte, Fer Dente reconoció estar soltero y allí mismo Tinelli jugó a ser celestino y encontrarle alguien con quien estar. El artista comentó que le "estaba costando enfocar", porque al parecer anda con varios pretendientes. Pero todo se complicó cuando quisieron presentarle a Facu Mazzei, sin saber que allí había una historia pasada. Dente luego reveló: "No salí con él, pero se ofendió porque yo salí con un ex novio de él, pero no pasó nada entre nosotros".

En escena apareció entonces Mazzei, que dijo sobre Dente que es "un lindo chico", y reconoció: "No me robó ningún novio, él estuvo con un ex mío. En ese momento estuve despechado", y Fer expresó que luego le pidió perdón por eso. Tinelli entonces les preguntó si podía haber posibilidades, pero ambos dieron respuestas esquivas.

Intentando concluir el tema, y en referencia a su bailarina, luego Dente comentó algo que sorprendió a todos los presentes: "Mientras tanto también está Maca. Esto es como Viven, llega un momento que se terminan comiendo entre ellos". Rápidamente se escuchó "se fue al pasto", Frente a un Tinelli que no podía creer la insólita comparación. Inmediatamente el bailarín notó que su analogía era algo particular, y reconoció: "Por ahí no elegí el mejor paralelismo", a la vez que Tinelli decía: "Y, la verdad que no". Acto seguido, le dio el micrófono a Hoppe que expresó: "Sí, no se entendió bien". Algo incómodo pero entre risas, Dente concluyó: "Que vuelva Piquín".