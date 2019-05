ShowMatch 2019: quién es el pequeño gaucho que brilló con "La Malagueña"

"Malagueña" y una gran interpretación de Carlitos Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2019 • 01:20

Con un elegante atuendo de gaucho, llegó al escenario de Genios de la Argentina un muy joven cantante llamado Carlos Milanesi. Marcelo Tinelli recibió al participante, y él con mucha soltura le contó que era de Jujuy, de Yuto, un pequeño pueblo que se encuentra "en la punta de la botita". Luego saludó muy emocionado a su padre, que es no su familiar biológico, pero él lo percibe así: "Me está criando desde hace cinco años, yo lo siento como mi papá de sangre. Y yo lo quiero porque él me crió como un padre, y es muy buen conmigo. Me enseñó a cantar, y de grande voy a ponerme el apellido de él".

Pero cuando el pequeño Carlos conquistó a Tinelli, fue cuando le contó que era hincha de San Lorenzo, y ahí Marcelo dijo: "¡Es el chico perfecto!".

Luego de interpretar "La Malagueña" con una soltura que admiró al jurado, Patricia Sosa dijo: "Las tenés todas. Te felicito a vos papá por haber generado ese vínculo, que se construye todos los días un poquito. Tenés una voz preciosa que tenés que educar, te felicito". Por su parte, Oscar Mediavilla consideró: "Sos un personaje, sos encantador. Cantás muy bien, pero también sos muy jovencito y tenés que trabajar, hay que educar más la voz". Guillermina Valdés solo agregó: "A mí me tenés hipnotizada. No sé cómo habrás arrancado, pero yo pagaría muchas entradas para verte, ver tus canciones, lo educado que sos".

En el cierre, Valeria Lynch no se quedó atrás con los elogios: "Como me gusta que en este programa haya niños, niños como vos que le dan una cuota de desparpajo natural a esto, y eso sumado al talento que tenés, es maravilloso. Me encanta que tu papá te enseñe, y que siga perfeccionándote. Te escuché divino, con una voz increíble y un control que en un niño es poco frecuente. Sos bárbaro. Naciste para esto Carlitos".