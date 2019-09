ShowMatch 2019: un truco fallido hundió el número de Lola Latorre

Lola Latorre y un truco mal ejecutado Crédito: Prensa LaFlia

20 de septiembre de 2019 • 01:20

De cara al final del Cha cha pop en el Bailando por un sueño, una de las últimas en presentarse fue Lola Latorre. La hija de Yanina habló con Marcelo Tinelli, y negó que su madre le guionara las previas, aunque sí admitió que opina sobre todo lo que sucede en la pista de ShowMatch.

Cuando llegó el momento del baile, Lola sorprendió por su habilidad, pero un truco mal ejecutado le restó puntos en el balance final. Ángel de Brito dijo que le encantó la coreo, y aplaudió a Lola por su performance, aunque no sea bailarina profesional. Sin embargo, notó el truco fallido, pero a pesar de eso reveló que su nota será buena (voto secreto). Carolina "Pampita" Ardohain coincidió en que la coreo estuvo muy bien, aunque el error en el truco los sepultó (4).

Cuando llegó el momento de Florencia Peña, la jurado dijo que lo de Lola "fue impecable. Pocas bailarinas tienen tu oído, hacías unas cosas tan difíciles, que me da mucha pena el error porque fue un trabajo impecable. Y Lola vos estás creciendo cada gala, se les nota muchísimo el trabajo" (7). Por último, Marcelo Polino anunció el pedido de BAR, y sentenció que no le gustó nada el baile: "No lo pude disfrutar, fue como ir al teatro a ver una principiante y se te cae en la primera función. Un disgusto" (0).

En el cierre, Flavio Mendoza elogió el número y minimizó el error, dándoles un punto para arriba. Laura Fidalgo dijo que estuvieron "súper, mantuvieron el paso del cha cha, veo una buena evolución, subo un punto". En su conclusión, Aníbal Pachano expresó que la coreo no lo impactó, y decidió mantener la nota.