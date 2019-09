Soledad Pastorutti opinó sobre el escándalo entre Axel y Tini

Soledad Pastorutti Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019 • 01:50

Invitada al ciclo PH, de Andy Kusnetzoff, Soledad Pastorutti fue consultada sobre la polémica que envolvió a Axel en los últimos días, luego de que se notara una presunta incomodidad por parte de Tini Stoessel cuando el cantante posó su mano sobre el hombro de la joven. En un primer momento, el público enfatizó en el hecho de que ella disimuladamente le corrió su mano, pero luego Tini expresó que todo se trató de un malentendido.

Sin embargo, comenzaron a surgir voces de mujeres que señalaron momentos inapropiados que sufrieron con Axel, como fueron los testimonios de la periodista Paula Galloni o el de Cinthia Fernández. Frente a esa situación, Andy le preguntó a La Sole qué opinaba, teniendo en cuenta que ella formó parte del equipo de artistas argentinos que viajó a España en el marco del "Festival Únicos".

La Sole entonces aclaró cuál es su punto de vista: "Ella no le saca la mano, sino que se acomoda el bretel. Esa es la verdad. Yo estaba ahí. Yo llegué de España hoy. Lo que lamento muchísimo es que cuando llegamos acá, de lo que único que se habla es de estas cuestiones. Yo soy tan sincera que cometo sincericidios. Lo hemos pasado tan bien todos juntos. La pasamos genial, fue un grupo humano hermoso. Esto me lo cuentan Tini y Axel, y yo minimicé y dije 'no aclaren'. Realmente fue maravilloso, yo quiero que la gente se quede con eso. Es increíble lo que hemos vivido todos juntos".

En ese momento, Pablo Echarri que se encontraba en la mesa, agregó: "Lo más cruel es que lo artístico pasa a un segundo plano, es la pastillita del día", y La Sole comentó: "Yo fui compañera con ellos en La Voz. Yo llegué hoy y te puedo hablar de esta situación, somos compañeros, nos llevamos súper bien".

Para Floppy Tesouro, que también estaba allí, fue bueno que la Sole "contara su versión", y opinó: "Ahora salieron chicas a matarlo a Axel. Yo lo sigo hace muchos años, siempre voy a sus shows y voy al camarín a sacarme una foto. Realmente conmigo siempre fue un caballero. Si le pasó a otras chicas como mujer las respeto, pero hay otras que salen a hablar y se cuelgan".

Finalmente, La Sole concluyó el tema diciendo: "Yo soy de la idea que si no es verdad, no sé por qué tengo que aclararlo".