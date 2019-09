Cinthia Fernández contó una "rara" situación que vivió con Axel

Cinthia Fernández dio detalles de una "rara" interacción con Axel en 2017 - Fuente: eltrece 00:33

A principios de la semana, una filmación en la que puede verse a Tini Stoessel visiblemente incómoda porque Axel le colocó una mano en el hombro mientras presentaban el Festival Únicos en España desató todo tipo de rumores sobre sobre un posible conflicto entre ellos.

Aunque ambos desmintieron tener problemas, la situación del cantante de "Te voy a amar " se complicó cuando salió a la luz el testimonio de la periodista Paula Galloni, quién reveló que vivió un mal momento cuando debió entrevistarlo a solas cuando tenía 19 años.

Ahora se sumó otra voz a la polémica, la de la modelo y participante del Súper Bailando Cinthia Fernández, que durante una visita al programa Los ángeles de la mañana (El Trece) contó que ella también había vivido una "extraña" situación con Axel dos años atrás.

"Él una vez me escribió por Twitter. Me pareció raro, fue en 2017. Me puso: 'Hola, recién descubro que me seguís. Nobleza obliga. Te mando un beso'", añadió Fernández, que no le gustó la actitud de Axel y solo le respondió con un "Gracias, que sigan tus éxitos".

"Yo re cortamambo, re mala onda. Pero me pareció extraño, es como raro, de la nada aparte. No sé, ahora me entero que dicen que tiene esta conducta. No se desubicó, pero me pareció raro", concluyó.