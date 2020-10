Soledad Silveyra habló con LA NACIÓN en el comienzo de la última semana de Mujeres de eltrece Fuente: Archivo - Crédito: Julia Pontieri

Pablo Mascareño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 21:19

"El levantamiento del programa lo vivo con dolor porque es trabajo. No hablo solo de mí sino de muchos trabajadores. La gente de nuestro equipo venía de Corte y confección y ahora se quedará sin laburo. Eso es lo que más me duele. Era un equipo divino, lo siento profundamente", reflexiona Soledad Silveyra ante la consulta de LA NACION por el levantamiento, el próximo viernes, de Mujeres de eltrece, el programa vespertino que la contaba en su staff.

El ciclo, que se estrenó el lunes 24 de agosto pasado, tuvo una corta y zigzagueante vida. Algunas de sus integrantes contrajeron Covid-19, lo cual generó que el equipo fuese mutando con todo lo que ello implica a la hora de confirmar la identidad de un nuevo espacio. "Es muy difícil producir en pandemia, por eso nos costó encontrar un camino", reconoce Silveyra, una de las voces estelares del formato nacido bajo un sello de conducción coral que se proponía atravesar la realidad desde la información más cruda hasta el abordaje de cuestiones más livianas. Además de la actriz, la conducción, inicialmente, iba a estar a cargo de Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti. Como algunas de ellas fueron reemplazadas cuando debieron cumplir el aislamiento sanitario, llegaron al programa Flor de la V y María Julia Oliván, entre otras.

-¿Qué balance hacés de tu paso por el proyecto?

-Nos pasó de todo, hasta nos hicimos dos hisopados en veinte días. Arrancamos sin ensayos de cámaras, salimos al toro y así fue.

-¿Qué hay de cierto sobre tu enfrentamiento con tu compañera Teté Coustarot?

-Es un invento, nunca me peleé con Teté, somos educadísimas una con la otra. De repente podemos opinar distinto en algún tema, pero bienvenido sea. Debo decir que lamenté muchísimo la ida de la Gunda (Fontán); la quiero mucho. Sentí que con ella me llevaba muy bien. Me encanta la onda de la Gunda.

Mujeres de eltrece Crédito: Captura de pantalla

-¿Era con quien tenías más empatía?

-Y sí. Somos actrices, tenemos un mismo estilo. La verdad es que la extraño mucho.

-¿Te arrepentís de este paso dado?

-No, no me arrepiento para nada. Estoy en una productora donde nos han cuidado mucho, adoro a todo el equipo de laflia. Nunca es bueno un fracaso, pero no le tengo miedo a la palabra. No es el único de mi vida, tengo 56 años de carrera. ¡Cada golpe me pegué! Ya lo decía el maestro: "lo que no te mata, te fortalece".

-En una televisión tan regada por los egos, es muy sano reconocer que no todo es éxito.

-Por eso me enojé tanto con el tema de la pelea con Teté. Éramos un grupo de cinco mujeres, una multitud para conducir. Ahora conducen María Julia Oliván y Roxy Vázquez porque era un lío. Siempre se había hablado que iba a conducir una cada día, pero donde manda capitán no manda marinero. Las chicas lo hacen muy bien, así que no me molesta para nada, pero era un día cada una y todas por igual, me parecía que tenía que ver con este momento que vivimos las mujeres. Por eso me enojó el invento de la pelea, porque si hay algo que me molesta son los egos. Me mata, he visto y veo demasiado ego, así que no quería para nada que se hablara de eso, sentí que se me faltó el respeto. Primero porque no era verdad y segundo porque la rotación era parte del programa, nunca pedí ser protagonista. Hasta llegué a plantear que nos llamemos con los nombres de los días de la semana y buscar el significado de cada día. Nadie me dio bolilla, pero yo lo plantee.

-Sos una de las figuras de laflia. Si te proponen reemplazar algún jurado de Cantando 2020, ¿aceptarías?

-No creo que me pase. Si me piden ir alguna vez lo haría como gauchada. Y que me tiren un pelito. La vieja está desesperada...

Soledad Silveyra ya tiene una idea para desarrollar luego de que este viernes finalice el programa Mujeres en eltrece

Las caras de Mujeres de eltrece, el equipo original del programa que fue perdiendo el rumbo e integrantes

Solita festeja la ocurrencia, pero no duda en trazar un mapeo que le permita concretar algunas ideas latentes. "Por algo las cosas suceden, lo acepto y ya estoy pensando qué hacer. No quiero quedarme quieta. Una vez que la cabeza vuela, el hecho de verme arreglada y cuidada todos los días, volver a una normalidad que no es normalidad con la pandemia. Tener que informarme todos los días sobre un tema fue un ejercicio maravilloso que sé que lo voy a extrañar. Así que estoy pensando qué hacer", explica.

-¿Qué tipo de proyecto te interesaría abordar?

-Voy a buscar gente que me ayude para abrirme un canal de YouTube. Me gustaría entrevistar a compañeros, cubrir temas de actualidad. Recién lo llamé a mi hijo para que me de el teléfono de un productor.

-¿Qué te dijo?

-"Pará mamá, pará". Me bajó las cuatro palomas que volaban de un solo escopetazo.

-Esto no se despertó en vos ahora, siempre fuiste una actriz que no se privó de comprometerse y expresar sus ideas.

-Cuando veo reportajes, instintivamente me salen preguntas para hacer. "¿Por qué no preguntan esto o aquello?". Quiero estar en ese lugar para preguntar yo. Así que, en lugar de quejarme, posiblemente haga algo. Lo que sucede es que no sé nada del mundo informático. No sé cómo se arma y si se puede facturar, porque también habría que facturar algo.

Ante la sugerencia de llevar su proyecto a un medio estatal, la actriz es categórica: "Jamás trabajo con los gobiernos, ni con unos ni con otros. Ni con Montescos ni con Capuletos".

Conforme a los criterios de Más información