Cómo está Luis Brandoni tras la afección que lo llevó a suspender la función de su obra de teatro

Luego de la preocupación que se generó por la salud de Luis Brandoni, que debió suspender la función de anoche de la obra ¿Quién es quién?, se dio a conocer que el actor, de 85 años, ya se encuentra en condiciones óptimas para regresar a las tablas del Teatro Liceo.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra están al frente de ¿Quién es quién?, la obra de teatro dirigida por Héctor Díaz Junket Prensa

“Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche”, anunciaron esta mañana desde la cuenta oficial de X de Multiteatro.

“Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer -lo cual obligó a suspender su función de anoche- regresará a escena hoy al teatro Liceo con Quién es quién”, detallaron en el mismo comunicado.

📣 Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche.

Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer -lo cual obligó a suspender su función de anoche- regresará a escena hoy al teatro Liceo con “Quién es quién”. — Multiteatro (@multiteatro) September 25, 2025

¿Qué pasó con Luis Brandoni?

El miércoles por la tarde, la empresa de salas teatrales de Carlos Rottemberg comunicó que quedaba suspendida la función del espectáculo ¿Quién es quien?, en el teatro Liceo, debido a una “indisposición física del señor Luis Brandoni”.

“Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, indicaron en el texto compartido.

En julio pasado, el actor fue distinguido como Personalidad Emérita de la cultura argentina por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación Rodrigo Néspolo

Enseguida, el anuncio generó alarma entre los seguidores del actor. Sin embargo, con el correr de las horas, Carlos Rottemberg brindó a los medios un pantallazo sobre el estado de salud de Brandoni y aseguró que era posible que el jueves se subiera nuevamente a escena con la obra que estrenó en enero de este año.

Según indicó el productor teatral, el protagonista -y ahora director- de Made in Lanús sufrió desde la mañana del miércoles una “ligera descompensación” que le exigió realizar reposo.

La pieza teatral protagonizada por Silveyra y Brandoni rebosa de una filosa ironía pero no pierde de vista ese amor aún latente en una pareja Junket Prensa

Soledad Silveyra también intentó llevar tranquilidad al público e indicó que la descompensación se produjo por un alimento que ingirió y, al igual que Rottemberg, señaló que era muy probable que al día siguiente estuviera listo para retomar su rutina.

Dos íconos juntos por primera vez

En ¿Quién es quién?, la obra de Audrey Schebat dirigida por Héctor Díaz, Silveyra y Brandoni actúan juntos por primera vez. Allí, interpretan a un matrimonio de abogados con más de 20 años de casados que se reprochan, con afecto, en lo que se han convertido cada uno con el transcurrir del tiempo.

“Nunca habíamos trabajado juntos en teatro ni en televisión. En cine hicimos algo en dos oportunidades, pero muy breve (Hay unos tipos abajo, en 1985, un film de suspenso ambientado en la última dictadura militar y en El arreglo, en 2019, una comedia dramática sobre la conflictiva relación entre un padre jubilado y su hija). Muy curioso que no hayamos coincidido nunca", dijo Brandoni en diciembre pasado en una entrevista que dio a LA NACION junto a Silveyra.

Brandoni y Silveyra en el escenario del teatro Liceo. En abril, celebraron el cumpleaños del actor sobre las tablas, con torta incluida Gerardo Viercovich - LA NACION

De hecho, ella fue la artífice de su debut como compañeros de escena. “El productor Juan Manuel Caballé me había dado tres obras para leer y me gustó mucho el título de esta, y cuando la leí también me gustó el texto y lo vi a Brandoni. Entonces, le dije que si no era con él no hacía esta obra. Porque es para él, no tengo otro actor”, reconoció la actriz y conductora a este medio.

“Tenemos grandes actores, pero él es el que mejor maneja el humor y la emoción al mismo tiempo, es verosímil y los tonos que hace... Leía la obra y no podía sacarme de la cabeza a Brandoni”, remarcó.

Sin embargo, Solita temió que su sueño de trabajar juntos se viera frustrado porque el productor Tomás Rottemberg le había ofrecido otra obra a Brandoni. “Yo temblaba porque pensaba que podía decir que no. Pero él viajó a Madrid y a los dos días me llamó para decirme que le había gustado la obra. ‘¡Guaauuu!’, grité… Nunca me voy a olvidar. Y ahí empezó la tarea".