Superlunes caliente: cómo se prepara Wanda Nara para competir con la China Suárez

Después de un enero para el olvido en materia de rating, febrero arrancará con todo en lo que a competencia televisiva se refiere. El prime time del segundo mes del año tendrá el primer súper lunes del año: eltrece estrenará el primer capítulo de Hija del fuego, la venganza de la bastarda para sostener los buenos números que dejó la repetición de El encargado, y el canal que comanda Adrián Suar decidió apostar todo a la serie protagonizada La China Suárez. Y como era de esperar, Telefe decidió agregarle picante a la noche adelantando el horario de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity. De esta manera, la pelea mediática de Wanda Nara y la China tendrá su batalla final en la pantalla chica.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se medirá con el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda adrian diaz bernini

Desde que arrancó esta temporada del reality gastronómico de Telefe, todo giró alrededor de la conductora. A diferencia de ediciones pasadas donde la cocina era el centro de la escena y los famosos se convirtieron solo en participantes, esta vez muchas de las figuras que pasaron por el programa están relacionadas con Wanda Nara, Mauro Icardi o la China Suárez. Viejos enemigos de la conductora (Luis Ventura y Susana Roccasalvo), una amiga y una expareja de la actriz (Julia Calvo y Rusherking, respectivamente), y hasta Maxi López: todo contribuye para alimentar la pelea mediática que el público sigue minuto a minuto. El famoso “Wanda gate” que supo llenar horas y horas de televisión, basado en la infidelidad del delantero del Galatasaray con la ex Casi ángeles en París, tendrá un nuevo capítulo pero esta vez basado en la pelea por el rating entre Telefe y eltrece.

Mauro Icardi recalentó el conflicto recientemente con un posteo en sus redes sociales (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero si algo recalentó esta pelea fue el mensaje de Icardi en sus redes, en el que acusó al reality de cocina de usar el nombre de la actriz para levantar el rating. “Una mujer mitómana que está completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”, escribió con una estampita de la China Suárez, en una clara alusión a que el programa gira en torno a ella y su conflicto con Nara. “MasterChina”, ironizó.

La gala de eliminación este lunes comenzará a las 21.30 y tendrá dos partes. Primero van a tener una mini prueba donde el ingrediente principal es una bruschetta con pistacho. Quien gane esa prueba tendrá como beneficio la ayuda de los tres jurados durante un minuto antes del desafío técnico. En la prueba principal, los participantes deberán cocinar un plato con una variedad de “ingredientes baby”.

Del otro lado, a las 21.15, llegará Hija del fuego, la venganza de la bastarda, una “seriela”, formato que toma los códigos de la telenovela pero con la estética y factoría de las series. Ambientada en un imponente pueblo de la Patagonia, la historia comienza con la llegada de Letizia,(Suárez) una misteriosa mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia despierta sospechas entre los habitantes del lugar, pero nadie imagina la verdadera razón de su llegada: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza cuidadosamente planificada. Con una trama cargada de intriga y giros inesperados, la nueva producción de Disney+ presenta un amplio abanico de personajes que se convierten en objetivos o cómplices del meticuloso plan de una mujer decidida a vengar los oscuros acontecimientos que marcaron su pasado. El elenco cuenta con grandes actuaciones llevadas adelante por Diego Cremonesi. Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Giocondo Bosia.

Para promocionar la gala de eliminación, Wanda Nara grabó un spot provocador en el que invita a ver el programa con un polémico mensaje: “El verdadero fuego está en MasterChef”, dice la conductora mientras se escucha de fondo el tema de Bomba Estéreo, “Fuego”. Además, el próximo lunes, Telefe levanta Pasapalabra y detrás del reality emitirá Chefs al diván, el mano a mano que tendrá Verónica Lozano con el eliminado de la noche.