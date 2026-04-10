“Tartu” y Sabrina Rojas reviven un “éxito” en América, mientras que Doman y Canosa llegan a elnueve

América TV analiza seriamente el regreso a su pantalla de uno de los puntos más altos de su programación en 2025. El canal de Palermo recibió una propuesta firme de la productora Corner Contenidos, liderada por Claudio Belocopitt, para relanzar Pasó en América.

Según pudo saber LA NACION, el formato volvería con un cambio estratégico en su frecuencia, ya que se proyecta como un ciclo semanal y no diario, como lo fue originalmente. De concretarse, ocuparía la franja de los domingos a las 22, después de GPS.

La decisión de reflotar el programa no es casual. Tras despedirse en diciembre pasado con un Martín Fierro en su haber, la dupla de Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli demostró una química que se tradujo en fidelidad del público. Durante el año pasado, el ciclo logró mantener una audiencia estable en diferentes horarios (a las 22 y pasadas las 23), logrando sobrevivir a los constantes cambios de grilla que afectaron a otros productos de la señal. Ante un presente donde los números del canal no terminan de consolidarse, el regreso de esta fórmula probada aparece como una solución competitiva.

Aunque circuló la versión de realizar especiales diarios durante las semanas que dure el Mundial de Fútbol, por el momento esa posibilidad quedaría descartada, priorizando el formato semanal para cuidar el producto y asegurar su impacto en el prime time dominical.

Doman y Canosa en la noche de Elnueve

Con el objetivo de consolidar su crecimiento y ganar terreno en la competencia directa frente a América TV, El Nueve renueva su grilla de las 23. Apoyado en el sólido rendimiento de Bendita y el éxito de Bienvenidos a Ganar, el canal apuesta ahora a potenciar su prime time con el relanzamiento de sus ciclos periodísticos.

Para este mes de abril, el canal del Grupo Octubre confirmó dos regresos de peso para completar su propuesta informativa y de opinión: Fabián Doman se pondrá al frente de un nuevo ciclo los martes —posiblemente desde el 28—, mientras que Viviana Canosa marcará su retorno a la televisión y a la pantalla de ElNueve los jueves —entre el 23 y el 30 de este mes-.

Estas novedades completan la franja de las 23 junto a Tomás Méndez, que lidera los lunes con TLN Denuncia; Romina Manguel, los miércoles con Opinión Pública; y Tamara Pettinato, los viernes con Decime algo lindo. Con estas incorporaciones, la noche queda conformada por una oferta diversa de lunes a viernes, donde el análisis y la actualidad son protagonistas.

Fabián Doman

DGO Stream renovó su pantalla camino al Mundial 2026

DGO Stream, el canal de streaming de DIRECTV, estrenó su nueva grilla de contenidos diseñada para palpitar la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una apuesta que combina actualidad, deporte y entretenimiento.

Entre las novedades se destaca Ahora… quiero vale 4 (QV4). Tras su temporada de verano en Punta del Este, regresó la dupla conformada por Zaira Nara y Joaquín “el Pollo” Álvarez. El programa se potencia con las incorporaciones de Lola Latorre y el streamer Agusneta; se emite los lunes de 16:00 a 18:00.

Por su parte, DSPORTS: Camino al Mundial ofrece el análisis y la información técnica a cargo de Sergio Goycochea y Sol Rivas. Los martes de 16 a 18, brindan detalles exclusivos y toda la cobertura del certamen.

En cuanto al humor, tras el pase de “La Gambeta” a Olga (ciclo que originalmente pertenecía a DGO Stream), el canal estrenó La Triple P. Este programa es conducido por “Yayo” Guridi, Martín Vázquez y Marcelo Ruiz Díaz, y se emite los martes y jueves de 16 a 18.

DGO Stream renovó su pantalla camino al Mundial 2026. Zaira Nara y Joaquín “el Pollo” Álvarez

Telefe vuelve a apostar a los Martín Fierro de Moda

Finalmente, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) definió los detalles para la entrega de los Martín Fierro de la Moda, la gran noche de la industria del diseño en televisión. Los premios ya tienen fecha y pantalla confirmadas: se entregarán el próximo domingo 26 con transmisión de Telefe.

El evento repetirá la fórmula ganadora con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, embajadores de la moda argentina en el mundo, quienes llevarán adelante la ceremonia y presentarán las ternas en los estudios que posee el canal en Martínez.

Al igual que en la edición celebrada en diciembre de 2024, se espera una alfombra roja de alto impacto donde diseñadores, modelos, influencers y figuras de la televisión lucirán sus mejores apuestas estéticas en lo que promete ser la noche más elegante del año. Hoy viernes se darán a conocer los nominados en el programa A la Barbarossa desde las 9.30.