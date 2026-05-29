“Soy el número uno”: La historia detrás del cantante menos pensado, que lideró los rankings, le ganó a Luis Miguel y vendió 300 mil discos

En 1996, hace 30 años, dentro del programa televisivo Videomatch surgía El Lobizón del Oeste, un cantante de ficción interpretado por Sergio Gonal que creó una cumbia, “Marta”, que se convirtió en éxito inmediato

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Nada de celulares, blue tooth, ni aplicaciones. En 1996 la música se escuchaba a través de la radio, los CD’s o, incluso, y aunque estuvieran en retirada, los cassettes. Y en ese momento ‘prehistórico’ de la tecnología, hace larguísimos 30 años, hubo un tremendo hit que sonaba en todos lados y todo el tiempo. Y no lo cantaba ni un intérprete famoso ni un grupo consagrado.

Basta escribir dos líneas de esa pegadiza canción de cumbia para que cualquiera que haya vivido la década del ‘90 en la Argentina la recuerde, para bien o para mal y hasta empiece a entonarla. Ahí va: “Marta, soy el número uno / Marta, cuando pueda te vacuno”.

El tema, en efecto, se llamaba “Marta” y lo cantaba un tal Sergio, “el Lobizón del Oeste”. Lo curioso fue que, contrariamente con lo que pasa con otros hitazos, esta canción pícara y llena de guiños procaces nació para poner música en un sketch televisivo.

Sergio, el Lobizón del Oeste y su hit más impensado: "Marta"

Detrás de “El Lobizón del Oeste” estaba Sergio Gonal. El humorista marplatense hoy famoso, en aquel entonces estaba haciendo sus primeras armas en la televisión nacional. Lo hacía nada menos que en el programa éxito del momento, VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli en Telefe.

Entre la catarata de parodias y cámaras ocultas que tenía la clásica emisión del canal de las pelotas, al conductor se le ocurrió hacer un programa trucho. Allí un cantante popular, el mentado Lobizón, contrastaba con la invitada a ese ciclo, la glamorosa Nicole Neumann.

Esa emisión apócrifa no salió al aire pero al parecer Tinelli vio potencial en el personaje que había encarnado Gonal. Entonces surgió Tropimatch, la réplica de un programa de bailanta, como se decía entonces, donde el Lobizón del Oeste era uno de los artistas. Y cuando cantó “Marta” todo estalló.

Sergio Gonal recuerda con alegría aquel tremendo hit que protagonizó en ShowMatch

Cuatro discos de platino

En un año en que Luis Miguel la rompía con “Sueña”, la canción de El jorobado de Notre Dame, donde Shakira conmovía las FM con “Estoy aquí” o Fey llenaba los oídos argentinos de “Azúcar amargo”, El Lobizón del Oeste no se quedaba atrás. Ni mucho menos.

“Marta”, que debutó en televisión el 23 de abril, llegó a liderar los rankings de las FM más importantes. También salió a la venta el disco Tropimatch que incluía el tema y que revolucionó las bateas. En tres meses, se vendieron 300 mil álbumes, es decir, se alcanzó la cifra necesaria para obtener cuatro discos de platino.

De esta manera, Gonal, que había llegado poco antes de Mar del Plata, según él mismo contó, “con una mano atrás y otra adelante”, alcanzaba el éxito y la fama gracias al boom de “Marta”. Además, la canción lo llevó a dar recitales en escenarios de Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

El disco de Tropimatch, que incluía el hit "Marta", vendió 300.000 álbumes en dos meses discolog

“Me hizo recorrer el camino del músico, que para mí era impensado. Tuve la suerte de encontrar un personaje que a la gente le hacía falta, con picardía y doble sentido”, dijo el actor y humorista en un reciente reportaje en el medio uruguayo El País.

El dueño del hit más inesperado también contó en esa entrevista que el dinero de las ganancias por “Marta” se dividió “entre los que trabajábamos en producción”. Explicó que eso había sido así porque tanto el personaje como el disco habían nacido de un sketch de Videomath. De todas formas, el marplatense aseveró que, económicamente, el tema “me ayudó mucho”.

Una banda de primer nivel

En cuanto a la realización del tema, resta decir que la letra, donde la sutileza brilla por su ausencia, pertenece al mismo Gonal.

Diego Chicou, aquí junto a Marcelo Tinelli, fue quien compuso la música del hit "Marta" Facebook Diego Chicou

Mientras que la música, contagiosa como pocas, fue realizada por Diego Chicou, que era entonces el productor musical de VideoMatch. Este compositor le ponía melodías a los sketchs del programa que tenían canciones, algunos muy recordados como “Los Raporteros”, “Los Jaimitos” o “Los Taxi Boys”.

“¡Quien no tuvo ese disco!“, rememoraba el autor de la música en la revista Caras, donde añadía un dato: ”El Potro Rodrigo hizo una versión de ‘Marta’ después que nosotros y vendió un disco de Oro. Eso fue una sorpresa para todos".

Otro dato que es poco conocido acerca de la recordada canción es que, para la grabación en estudio del disco, Tinelli llamó a músicos de primera. “Coti Sorokin era el bajista. En los vientos estaba Miguel Ángel Tallarita, de Los Pericos, y Huber Reyes, en la Percusión, que tocaba con Patricia Sosa”, describió Gonal en el mencionado medio uruguayo.

El Lobizón del Oeste recibe un disco de oro y dos de platino de manos de Enrique Pérez Fogwill, presidente de BMG, por haber vendido 120.000 discos en veinte días captura ty

Allí también el actor recordó que el empresario Eduardo Costantini llevó al mismísimo Lobizón del Oeste y su banda a tocar en una mansión en San Isidro para gente “muy paqueta”.

Además, Gonal contó que Tinelli le pidió que cantara de verdad para el programa, sin pista ni playback, algo que al actor le costó una disfonía. Pero ese inconveniente lo obligó a acudir a un fonoaudiólogo para que le enseñara a respirar y a trabajar la voz como un profesional.

De aquel tiempo lejano de hace tres décadas todavía queda el recuerdo y el video oficial de la canción, en el que Gonal, con una melena negra, barba candado y una ropa que recrea lo mejor de la bailanta noventosa, canta su hit.

El videoclip de "Marta", así como la canción, apelaba al humor basado en la rima procaz y el doble sentido Captura YouTube

Allí, el intérprete viaja en lumusina con bellas muchachas, comparte escenas con una supuesta “Marta” de minifalda verde, baila con una multitud en un parque y no deja de hacer un inequívoco gesto con el brazo durante el estribillo del tema.

Un detalle curioso es que entre los “músicos” que lo acompañan en el clip se encuentra, en el teclado, Marcelo De Bellis, el actor que, años más tarde, alcanzaría una masiva popularidad en su papel de Dardo Fuseneco en Casados con hijos.

Las que definitivamente no la pasaron bien con este inmenso hit fueron las mujeres de nombre Marta. En los boliches, en la calle y en otros lugares públicos estas mujeres debieron soportar, ni bien mencionaban su nombre, la respuesta automática: “Soy el número uno” o, peor, la segunda parte del verso.