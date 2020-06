El tenso ida y vuelta de la conductora y el columnista. Fuente: Archivo

19 de junio de 2020 • 01:22

Hubo una vez, no hace tanto, en que los conductores de noticieros se dedicaban exclusivamente a dar la noticia en cuestión, sin reflexiones ni opinión, casi en un rol de presentadores de la información.

Sin embargo, los códigos de la tele y la progresiva necesidad de empatizar con el televidente llevó a que de a poco aquella rigidez se afloje, y cualquier tema pueda dar pie a una charla entre quienes están frente a cámara. Aunque esta no sea siempre en los mejores términos.

A poco de terminar la emisión del jueves de Telenoche , llegó el momento de ocuparse de las condiciones climáticas para los próximos días, haciendo foco en el domingo, que es el Día del Padre. " Pocos padres van a poder festejar juntos, solamente los que viven con sus hijos . Sin embargo es un día muy importante y todos queremos saber, José, cómo viene la mano el domingo", le dio pie María Laura Santillán.

Con ojos vidriosos y serio, el meteorólogo comenzó a desarrollar el pronóstico, para enseguida aclarar desautorizando a su compañera: " En este caso mucha videollamada, el tiempo pasa a un quinto plano ".

Y aunque Santillán intentó justificarse explicándole que saber del tema "nos viene bien para la cabeza", Bianco continuó con su línea de pensamiento y le respondió tajante: "Sí, para engañarla. Los que hicieron las cosas bien van a festejar con sus padres , las ciudades a las que no les salieron las cosas tan bien con la pandemia van a tener Día del Padre virtual".

"No te enojes con la gente", intentó calmarlo María Laura, pero no hubo caso. "Da bronca no poder pasar el Día del Padre juntos , algunos hicieron las cosas mal. Si querés te doy ejemplos", dio por cerrado el tema el columnista, entre angustiado y molesto.