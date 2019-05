TN recuperó el liderazgo en el rating de cable de abril

La señal de noticias relegó a C5N al segundo lugar y a A24 al tercero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 00:01

Se conocieron las mediciones de abril de las señales de cable . Los resultados dados a conocer por Kantar Ibope Media dan cuenta de que l a señal de noticias TN -con 2,20 de rating promedio- volvió al primer puesto tras haber perdido el liderazgo el mes pasado, en el cual los resultados de C5N y A24 la llevaron a hacer cambios en los ciclos encabezados por Jorge Lanata, Franco Mercuriali, Eduardo Van der Koy y Daniel Fernández Canedo).C5N, en tanto, midió 2,15 de rating promedio en abril, mientras que en tercer lugar se ubicó A24, con 1,16 de rating. Ya fuera del podio, el cuarto puesto quedó en manos de una señal deportiva: Fox Sports, que midió 0,82 de rating. El quinto, en tanto, fue para otra señal de noticias, Crónica TV, que promedió 0,80. El único canal infantil entre los diez primeros fue Cartoon Network, que se ubicó en el sexto lugar con 0,74. Le siguieron, sucesivamente: TNT series (0,70), TyC Sports (0,60), Fox Channel (0,55) y otra señal deportiva, ESPN2 (0,55).

Radio

El Enacom le adjudicó otra emisora a Perfil

Mientras sigue sin poner al aire la AM 1190 Radio América, que le fue adjudicada por el Enacom hace poco más de un año, Perfil Periódicos S.A. recibió autorización para la compra de otra emisora. Se trata de la radio de FM Amadeus 104.9 Cultura Musical, cuya transferencia acaba de ser aprobada por la entidad reguladora, el citado Ente Nacional de Comunicaciones.

Diego angeli se sumó a De acá en más

El viernes pasado, el observador meteorológico (tal como se define) Diego Angeli se sumó a De acá en más, el ciclo de la primera mañana de Metro 95.1, que conduce María O'Donnell de lunes a viernes de 6 a 9. Angeli, que no dejará sus participaciones en C5N, Basta (también de Metro) y LN+, hace varias salidas al aire con toda la información del tiempo para la mañana y lo que resta del día.

Premios internacionales para Radio Mitre

The Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA) dio a conocer a los ganadores de los Communicator Awards 2019 y Radio Mitre (AM 790) se alzó victoriosa en dos categorías. Fueron reconocidos el documental audiovisual Venezolanos en Argentina, el exilio en primera persona, y la pieza interactiva desarrollada en el marco del debate por la legalización del aborto Escucha el otro lado.

La UB ajusta su grilla con alumnos y docentes

La radio de la Universidad de Belgrano (FM UB 90.9; www.radioub.com.ar) trabaja para tener una programación integrada por sus alumnos, a través de ciclos como La Radio que viene, Espacio joven de Relaciones Públicas, Zona Latina, Rock´n Book y Animados. También participan de su grilla especialistas y docentes de Derecho, Historia, Arte, Cultura, Ciencias Políticas, Cine y Música.