Tras el clima tenso en el Cantando 2020, Laura Novoa rompió el silencio

En la gala de ayer y tras entonar la canción de la ficción Poliladrón, se vivió un gran clima de tensión entre Laura Novoa y Pato Arellano. Luego de revelar algunos desacuerdos a la hora de trabajar, el partenaire de la actriz terminó llorando en el baño. Ante esta situación, y apenada por la reacción de su compañero, Laura Novoa rompió el silencio y, por primera vez, explicó los motivos del conflicto con su compañero.

"No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción", comentó la actriz sin entender la actitud de su compañero en una nota con Los ángeles de la mañana.

Al parecer, además de que Novoa no estaría mejorando con el correr de las presentaciones, uno de los principales conflictos de la pareja tendría que ver con la elección de los temas que no serían del estilo de Arellano. "Si es por la elección de canciones, todos tiramos temas. Siempre la coach prefiere que sea un tema que yo tenga en el oído", confirmó la actriz.

Si bien aseguró que no tiene problemas con Arellano, Novoa dejó entrever una especie de reclamo. "Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras", lanzó con cierta ironía.

"El lucimiento vocal de él es evidente porque se lo destaca siempre. En cuanto a la puesta de escena, siempre les dije si querían poner sus ideas. Quizá le cuesta llevar que la famosa sea yo, pero yo no puedo hacer una canción para que él se luzca porque no me da la garganta", concluyó dando a entender el malestar de Arellano.

La palabra de Patricio Arellano

Tras el cierre del programa, anoche, el cantante también hizo referencia a lo ocurrido en la pista. "Somos dos seres humanos a los cuales nos pasan cosas, quizá teníamos distintas expectativas con el certamen o distintas energías. Nos gustan distintas cosas y eso lo percibí desde un principio, pero pensé que eso nos podía potenciar y quizá no sucedió", expresó con ojos llorosos.

Con respecto a su incomodidad por no poder participar en ciertas decisiones, explicó: "Yo entré al certamen con un papiro de 300 canciones, entré muy cebado y con mucha energía y no coincidimos en el estilo musical. Ella siempre tenía como una propuesta y yo entendí que mi labor era acoplarme a eso. Ella es la famosa y a mí la producción me convocó para acoplarme a eso".

"Más allá del repertorio, yo propuse muchas ideas de puesta y pantalla. Estoy acostumbrado a dirigir espectáculos, tengo mi banda en donde dirijo a mis músicos, pero en el afán de querer que todo salga bien después me di cuenta que le corresponde a ella elegir lo que mejor le queda", agregó mientras aseguraba estar muy agradecido por todo lo que el Cantando 2020 le dio.

Por último, el músico reveló detalles de los ensayos. "Son buenos. Yo siempre intenté ayudar y por ahí propuse demasiado. Por ahí había que ser más expeditivo e ir a las canciones que Laura sabe para que le sea más fácil", repitió.

Testigo directo

Si hay alguien que es testigo directo sobre lo que está ocurriendo con esta pareja es Sebastián Mazzoni, el jefe de coaches del certamen de canto. Esta mañana, pasó por LAM y tras hablar de las parejas que siguen en carrera, se metió de lleno en la polémica.

"Acá evidentemente hay un problema que ninguno de los dos sabe que tiene. Laura siente que Pato no está al cien por cien como estaba en otras galas. Laura es obsesiva de su trabajo, como muchos y eso se vio afectado porque ahora Pato está con otros trabajos y ya no tiene la predisposición de antes. Si a Pato le decías grabame esta canción a las 12 de la noche lo hacía y ahora no", relató sin querer tomar partido.

