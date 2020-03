El jurado del "Súper Bailando" habló sobre Federico Bal, luego de que el actor contara que padece de cáncer de intestino Fuente: Archivo

11 de marzo de 2020 • 14:01

Desde Chile -donde se destaca como jurado en la versión chilena de "Bailando por un sueño"-, Aníbal Pachano habló con Los ángeles de la mañana y se refirió a la enfermedad de Federico Bal . Tras asegurar que ya se comunicó con el actor, contó que se ofreció a ayudarlo y contenerlo espiritualmente en este difícil momento.

"Lo más importante es contenerlo y ayudarlo. Las enfermedades son escalones de la vida que permiten que uno crezca desde otro lugar. Ayer hable con él y le dije que lo quiero acompañar a la una fundación que me ayudó a entender esta enfermedad que claramente tiene mucho que ver con lo emocional", expresó el bailarín desde el móvil.

Tras asegurar que "además de la quimioterapia o los rayos" hay que hacer un trabajo interno para transitar la enfermedad, Pachano habló de su caso en particular: "Me di cuenta que a veces uno carga mochilas desde chico, acumula situaciones familiares. En mi casa venía muy enojado, triste, deprimido y creo que eso desencadenó en una situación que hoy tengo la suerte de estar contenido por mi hija y mi familia", confesó buscando las razones por las cuales considera que se enfermó.

En cuanto a cómo fue la charla con Federico, aclaró: "Hablé por Whatsapp. Lo escuché bien, positivo, y eso es lo más importante. Va a luchar para estar mejor. (...) Hay que desdramatizar y hablar siempre desde lo positivo. Entender cuáles son tus tiempos. Yo me enteré de mi situación casi en el último estadio. Hice este tratamiento de esta fundación en paralelo con el del Fleming", agregó el ex Botton Tap, dando a entender que todo suma a la hora de querer curarse.

Acompañado por su hija Sofía, que hace unos días viajó de sorpresa a Chile para sorprenderlo por su cumpleaños, Pachano contó cómo son sus días en el país vecino. "Estoy muy bien, muy contento. Nos está yendo muy bien con el programa", aseguró. Y enseguida, hizo referencia a la visita de su hija. "Apareció en la pista del 'Bailando'. Yo estaba triste el jueves anterior y le dije '¿por qué no te venís?'. Ella no me contestaba el teléfono y se hacía la distraída. La sorpresa fue divina y su presentación en el certamen también", reveló.