Tras la salida de Robertito Funes, Juan Di Natale se suma a Sobredosis de TV: “Es un halago que me hayan convocado”

“Con mucho entusiasmo y alegría me sumo a uno de los tanques de la señal. Agradecido por la confianza, intentaré hacer mi aporte para sacarles una sonrisa e invitar a los televidentes a una reflexión los sábados por la noche”, adelantó Juan Di Natale, quien ocupará el lugar que dejó a fin de 2020 Robertito Funes en el ciclo de C5N Sobredosis de TV, junto a Luciana Rubinska.

“Voy a estar en la edición de los sábados solamente”, le dijo el periodista a LA NACION. “Estoy muy contento de sumarme al programa, y agradecido por la oportunidad. Siento que estoy sumándome a una de las naves insignia de la señal y a un programa de archivo que ya tiene una historia importante, incluso una prehistoria, que lo convierte en uno de los programas de archivo más importantes de la televisión argentina. Para mí es un placer y un halago que me hayan convocado”, señaló.

“Por supuesto que al programa lo tengo visto, y sé a dónde me estoy sumando, creo que podemos hacerlo divertido y las comparaciones con Robertito obviamente van a estar. Tengo aprecio por Robertito, de hecho, existió la posibilidad en algún momento de que trabajáramos juntos, pero no se concretó”, aseguró Di Natale. “No me molestan las comparaciones, es lógico que haya un sector del público que le guste más Robertito, o le guste más yo, o tal vez le gustamos los dos, la diferencia va a ser que tenemos personalidades y miradas distintas y humores tal vez distintos, pero compatibles, entonces en el espacio que me toque estará mi impronta en lugar de la de él. Esto no es ni mejor ni peor. Cada uno tiene que hacer su trabajo de la mejor forma posible”.

Sobre su recibimiento en el canal, el ex CQC confesó: “Estoy hasta sorprendido por la muy buena respuesta en redes. Desde ayer por la noche, cuando pasamos con Luciana por el programa del Gato (Silvestre), recibimos un montón de muestras de apoyo, de cariño, muy poco odio, estoy gratamente sorprendido y ansioso por llegar a sumarme al programa de mañana”.

El ciclo de archivo televisivo y humor político Sobredosis de TV se emite los sábados de 21 a 23, por C5N. La versión de los jueves, Sobredosis de sobredosis, volverá a la pantalla del canal el jueves 4 de marzo a las 23, con Luli Trujillo, Diego Iglesias y la participación de Lautaro Maislin.

Di Natale, que actualmente conduce Reloj de plastilina en la primera mañana de Mega FM, se había quedado sin “pantalla” en octubre pasado, cuando se decidió el levantamiento del ciclo que conducía en la TV Pública Todo tiene un porqué, con producción de Mandarina Televisión.