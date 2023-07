Fuertísimo cruce de Ángel de Brito con Juan Di Natale en Twitter: “Mi problema es con vos, miserable que lo manda”

escuchar

Este viernes, LAM (América) pasó en vivo una entrevista en la que fueron a buscar la palabra de Juan Di Natale para saber su opinión sobre la polémica reacción que tuvo Elizabeth la “Negra” Vernaci en su programa de radio. Sin embargo, fue protagonista de un tenso ida y vuelta con el movilero y Ángel de Brito salió a defenderlo, por lo que ambos conductores protagonizaron un picante cruce vía redes sociales.

Alejandro Castelo, movilero del programa de espectáculos, fue a buscar el testimonio de Juan Di Natale acerca del enojo de Elizabeth la “Negra” Vernaci en su programa La Negra Pop (Pop 101.5) tras un desperfecto en los equipos de trabajo.

Sin embargo, el ex CQC se mostró soberbio y sin ganas de opinar al respecto. Ante la insistencia del cronista, protagonizó un tenso cruce. “Yo te contesto. No me interesa sumarme a ninguna polémica, me parece que es patético que estén una semana haciendo contenidos con esto. Me parece lamentable, creo que pueden hacer contenido mejor y pueden subir la vara. Buena suerte”, se despidió el conductor con unas palmadas en el hombro.

Pero la pelea entre el conductor radial y LAM no quedó ahí, ya que Di Natale le mandó un mensaje directo a Ángel de Brito este sábado por la mañana vía Twitter.

“Ángel de Brito flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating, guita con tus mi*** y a mí no me jodas, soy poca cosa para vos, capo”, comentó.

El tenso ida y vuelta que protagonizaron Ángel de Brito y Juan Di Natale en Twitter

Ángel de Brito no se quedó callado y fue contundente. “Tratalo en terapia y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero”, respondió y la pelea continuó. “Ñañaña. No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro oompa loompa que se cree sheriff, a mí dame el infierno. Aguante el maligno”, continuó el ex CQC.

“¡Estás muy nervioso! ¿Te haces el vivo con un cronista? El resentimiento también trátalo. Gil”, indicó el periodista de espectáculos, pero Juan Di Natale explicó: “Para nada nervioso, ya en la camita, así que termino acá por hoy. Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey”.

“Te cruzaron y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10″, manifestó Ángel de Brito.

Juan Di Natale le contestó: “Bizarro es que haya público que valide a gente como vos, sos la Abeja Reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de ‘contenido’ gratis”.

“El público es el que te dio la espalda toda tu kakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badía, salame”, concluyó el tenso cruce que protagonizaron los conductores vía Twitter.

Cabe señalar que todo este ida y vuelta se originó por el trato que tuvo Juan Di Natale a la hora de responderle preguntas al notero de LAM (América) y que cayó mal en el programa, especialmente, en su conductor, quien luego de mostrar la entrevista al aire lo trató de “muy peyorativo y soberbio” a la hora de contestar.

