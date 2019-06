'Tuca & Bertie': un cuento animado y conmovedor de la amistad femenina

El universo BoJack Horseman funciona para dos heroínas que quieren salir adelante en un mundo loco Crédito: Netflix

10 de junio de 2019

'Tuca & Bertie'

Netflix/Tres estrellas y media

Creada por la productora de BoJack Horseman, Lisa Hanawalt, esta serie también está ambientada en un universo de animales antropomorfizados. Pero nuestras heroínas acá son una tucán ruidosa e imprudente (Tiffany Haddish) intentando dejar el alcohol y una zorzal ansiosa y sensible (Ali Wong) en las primeras etapas de una relación comprometida. Tuca & Bertie no aspira a las risas anárquicas ni a las profundidades melancólicas de BoJack. Al principio, se destaca más por su estilo de animación lisérgico que por sus gags o el desarrollo de sus personajes. Pero, al igual que en la primera temporada de BoJack, no tarda en encontrar su voz propia. En poco tiempo, se asienta como un relato efectivo y divertido sobre la amistad femenina y los desafíos que enfrenta cada mitad de esta extraña pareja (más un encantador Steven Yeun como Speckle, el novio confiable de Bertie) mientras tratan de hacerse oír en un mundo loco.