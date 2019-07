El empresario y la bailarina dieron por terminada su relación en muy buenos términos Crédito: Instagram

8 de julio de 2019 • 11:19

Tras 8 años, Guillermo Marín y Valeria Archimó decidieron ponerle un punto final a su relación. Así lo dio a conocer el empresario a través de un comunicado, en el que buscó resaltar que la separación se dio en muy buenos términos.

"Quiero decirles que viví casi 8 años de felicidad con una mujer extraordinaria y que fruto de esa relación tenemos una princesa llamada Ambar, que nos llena de alegría", comienza el texto que Marín publicó en sus redes sociales. "Lamentablemente la vida te desgasta por situaciones de convivencia que se van acumulando, por lo cual hemos decidido terminar para continuar siendo amigos y mantener una mejor relación".

"Para no dañarnos, no dañar a la princesa, hemos pasado muchas crisis pero nosotros somos de preservarnos. Tengo la suerte de haber tenido una nena con una mujer excepcional, madraza y buena madera, lamento mucho lo que estoy viviendo pero es mejor seguir siendo una familia desde otro lugar", continúa. "Y por último de mi parte no tengo otra relación y pongo las manos en el fuego que ella tampoco. Sin más que acotar, las amo", finaliza el comunicado, que lleva la firma del empresario teatral.

Marín y Archimó habían iniciado su relación en 2011, tras ser presentados por un amigo en común. Muy pronto, iniciaron una convivencia y, en diciembre de 2014, se convirtieron en padres de una niña, Ambar. La bailarina -que actualmente forma parte del elenco de la revista Siempre Juntos, junto a Carmen Barbieri y Federico Bal-, tiene un hijo de un matrimonio anterior (Theo, de 14 años), al tiempo que el productor teatral es padre de otros dos jóvenes, (Kevin de 25 y Axel, de 21).