Valeria Lynch y Cau Bornes, envueltos en una millonaria disputa legal por la división de bienes

5 de octubre de 2020 • 15:43

Después de 13 años de matrimonio y una separación escandalosa, el conflicto entre Valeria Lynch y Cau Bornes aún no ha terminado. Si bien el divorcio ya tiene sentencia firme, la disputa ahora tiene que ver con la división de bienes, que incluye un porcentaje de las escuelas de canto y algunas cuentas en el exterior.

"Cau quiere un millón de dólares y un porcentaje de las escuelas. Durante sus años de casado, recogió pruebas de existencia de plata en varios bancos del exterior. El problema es que Valeria no le quiere dar ni un peso", reveló Tomás Dente este lunes, en Nosotros a la mañana.

Elba Marcovecchio, representante legal de Lynch, confirmó la información, aunque aseguró que la cifra que está en disputa es mucho menor. "La causa ha tomado estado público pero no fue buscado por las partes. Siempre Valeria ha mantenido el perfil bajo de su vida privada. Hay una criatura [en referencia a Thais, la hija del brasilero] que es importante cuidar. Se hablan de una suma que realmente no existe, ojalá existiera esa cifra", lanzó la abogada del estudio de Fernando Burlando a través de un audio de WhatsApp.

En cuanto a cómo se encuentra la cantante anímicamente, la letrada dio más detalles en su paso por Los ángeles de la mañana. "Valeria transita esto como un problema judicial. En su vida personal está feliz, en pareja, y criando o cuidando a Thais. Valeria es una mujer impecable y procura mantener esta disputa en el ámbito de lo privado, más que nada por la nena", aseguró. La adolescente, fruto de la relación de Bornes con la fallecida cantante Tamara Castro, decidió quedarse a vivir con su "mamá del corazón" tras la separación.

Mientras aclaró que el divorcio ya salió, la abogada advirtió que lo que ahora está en disputa son los bienes. "En este momento no se ponen de acuerdo. Se está tratando de ver si se puede llegar a un convenio. La casa no está en juego", explicó confirmando que solo se trata de dinero y de un porcentaje de las escuelas. Sin embargo, Marcovecchio dio a entender que la sociedad conyugal no solo son ganancias sino también pérdidas, en referencia difícil momento que atravesaron las instituciones durante la pandemia.

"Valeria confía mucho en la Justicia, obviamente que ninguna separación es grata. En lo personal valora la actitud que tuvo Cau de no salir a hablar en los peores momentos. Ahora está cuidando y protegiendo a Thais de todo esto, dejándola aislada de este conflicto", repitió una vez más.