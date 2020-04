Crédito: Instagram

La cuarentena encontró a Valeria Mazza a pocos días de volver de Europa junto a su familia. Desde entonces, la empresaria se mantiene en su casa y aprovecha el tiempo con desarrollar distintas actividades, que documenta mediante Instagram. Cocina, juegos, barbijos caseros. "La creatividad nos va a salvar", le dijo convencida a Santiago del Moro en Juntos podemos lograrlo .

Sin embargo, y a pesar del empuje, los días de Valeria en cuarentena están muy lejos de ser ideales. Primero por su profesión: "El mundo de la moda no esta exento de todo esto. La gran preocupación es cómo afrontamos los gastos". Y luego por la distancia de los afectos. "Se extraña mucho a los seres queridos -se emocionó-. Nosotros, como latinos, estamos muy acostumbrados al abrazo, al beso, a la cercanía. Tengo miedo, pero hasta un cierto punto el miedo es sano, porque nos mantiene alertas, nos protege. Soy como un sube y baja de emociones permanente. Por ahí, a la mañana me levanto con mucha energía: salgo, limpio, me pongo a cocinar. Y por momentos me agarra el bajón y me empiezo a hacer miles de preguntas", reveló.

La preocupación de la exmodelo excede su realidad, y tiene relación directa con su trabajo social: "Yo trabajo mucho en el barrio La Cava haciendo talleres en una escuela. Apenas se desató todo esto, me puse en contacto con ellos. Es muy difícil decirles 'quédense en casa' cuando en pocos metros cuadrados vive un número elevado de personas. Sería más inteligente sectorizar; toda la Argentina no puede vivir bajo las mismas reglas, porque tenemos situaciones diferentes. Hay provincias en las que hay muy pocos casos, entonces que la gente pueda seguir con sus vidas , con los recaudos que haya que tomar. Acá también estamos hablando de salud mental, y de cuánto tiempo vamos a poder tener el país parado con esta incertidumbre", reflexionó.

Consultada por el conductor sobre el futuro de la Argentina, pasada la pandemia, Valeria Mazza fue tajante: "Esto tiene que servir para aprender a hacer las cosas de otra manera. Quedó muy en evidencia que tenemos un sistema de salud muy vulnerable , tenemos que invertir más ahí. Ahora más que nunca vemos que hay un montón de gente desprotegida, tenemos que apuntar ahí para que tengan un futuro mejor. Con amor, todo pasa".