En la habitual preocupación de Telenoche por los famosos y la cuarentena, este jueves María Laura Santillán y Diego Leuco hicieron una doble conexión: por un lado Maru Botana , por el otro Valeria Mazza .

La intención del noticiero era clara, investigar sobre la mirada de dos madres (curiosamente no incorporaron a los padres) que atraviesan su cotidianeidad con varios hijos, de distintas edades.

"Qué lío con los chicos en casa", dijo María Laura como disparador. A partir de su experiencia, Maru Botana reflexionó: "Cuando los chicos son aplicados no hay problema, pero si no les cuesta más. Yo tengo uno que no tiene clase todo el día, tiene determinados (Google) Meet así que tenés que estar atento cuando se conecta. Yo la verdad es que estoy trabajando un montón y entre la casa, los chicos y todo me vuelvo un poco loca . Gracias a Dios tengo dos mujeres que son muy aplicadas, así que me ayudan con los más chiquitos".

Valeria, por su parte, se mostró muy estricta: "A comer es a comer, a estudiar es a estudiar. Al principio para los más chicos estaba bueno esto del online, porque una siempre está peleando que no estén tanto frente a la pantalla, ahora se los pedían así que estaban chochos. Pero ya no aguantan más. No es sano ni saludable que los chicos estén encerrados, ni todo el día delante de una computadora ".

Aunque la nota no apuntaba más que a una radiografía de dos familias, la modelo antes de terminar con la comunicación decidió dar su opinión sobre un informe que previamente había presentado el programa sobre el coronavirus y los barrios vulnerables: "Creo que para el Covid en algún momento vamos a tener una vacuna, pero para la pobreza y para la desigualdad que hay en este país la única vacuna que puede existir es la educación. Así que me encantaría escuchar que alguna vez alguien haga un plan que dure más de cuatro u ocho años . Que dure veinte años, y que por favor lo sigamos si queremos realmente cambiar a este país. Gracias".