Vedette reinventada: imposibilitada de trabajar en teatro, Lorena Liggi se puso una verdulería

Como consecuencia de la pandemia y la cuarentena obligatoria, el medio artístico se vio muy afectado. Lorena Liggi es una de las tantas que decidió reinventarse y comenzó un emprendimiento vendiendo verduras para sobrellevar así el mal momento económico.

Junto al relacionista público Fernando Maldonado, la vedette -que desde hace años produce sus propios espectáculos- se levanta todos los días a las 3 de la mañana, va a comprar las verduras al mercado, arma los packs y las reparte a domicilio. "Es bastante sacrificado. Preparamos todos nosotros pero estamos súper contentos", comentó en Nosotros a la mañana.

Emprendedora innata, Liggi contó cómo decidió dedicarse a esto para pasar la pandemia. "Hace años que junto a mi marido tenemos nuestra propia productora, producimos nuestros propios espectáculos o hacemos shows y eventos empresariales, cosas que hoy no se pueden hacer. Terminamos la temporada, que nos fue muy bien en Mar del Plata, llegamos acá y nos encontramos con que no podíamos trabajar", advirtió.

"Un día me encontré con Fer Maldonado y dijimos: '¿Qué hacemos?'. Tengo una amiga que tenía un poco encaminado este proyecto y acá estamos. Pasa por eso, por no quedarse. Yo me puse a estudiar marketing digital, a trabajar con las redes de algunas empresas, pero necesitaba hacer algo más", reveló.

En cuanto a cómo es su día a día, relató: "Nos levantamos temprano, vamos al mercado, volvemos, lavamos y armamos todo y repartimos enseguida porque la verdura no te dura mucho. Si nos quedan cosas que no se pueden vender, lo donamos a gente que lo necesita".

Con respecto a su vuelta a los escenarios, aseguró: "Es muy difícil planificar porque todavía no sabemos en qué condiciones vamos a poder hacerlo. Se extraña mucho. Hace 22 años que estoy arriba del escenario. Así como cargo los cajones de fruta ahora, cargo la escenografía en verano, es lo mismo para mí".