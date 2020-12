Vicky Xipolitakis contó que un participante de MasterChef Celebrity intentó seducirla: "Fue muy insistente" Crédito: Instagram

Este lunes, Vicky Xipolitakis pasó por el living de Flor de equipo y abrió su corazón. Tras hablar de la causa por violencia de género contra su ex Javier Naselli, la participante de MasterChef Celebrity se animó al cuestionario intragable de la mano de su hermana Stefi y confesó que un compañero del reality de Telefe le "tiró onda".

"Soy humana, me pasan un montón de cosas pero quiero demostrar alegría, siempre trato de estar bien porque tengo una familia y un hijo al que nunca le voy a poder fallar. Y trato de resolver cosas muy duras de la vida de la mejor manera; hay que ser fuerte y salir adelante", comentó la vedette cuando le preguntaron sobre la causa judicial que tiene contra el padre de su hijo por violencia de género.

Mientras asegura que desde que nació Salvador Uriel su vida cambió por completo, Xipolitakis contó lo difícil que fue salir de esa situación de hostigamiento: "Yo estoy bien porque me educaron muy bien y sé lo que no va en la vida y trato de corregir cosas. Pude salir y lo logré. Agradezco a mi familia que me empuja siempre. Soy como el ave Fénix, siempre lista para resurgir", confesó conmovida.

"Yo siempre aposté a la familia. Pensé que con amor podía hasta que un día no pude más y fue muy grande esa desilusión. Una cosa es lo que se ve y otra lo que pasa. La realidad no son cinco fotos en Instagram", agregó dando a entender que las cosas con Naselli venían mal desde hace tiempo.

En cuanto a su hijo de dos años, aseguró: "Salvador está hermoso, lleno de alegría y amor. Gracias a mi familia nunca sentimos que nos faltó nada. Traté de protegerlo con mi coraza de mamá, si me sentía mal o angustiada me iba a otro lado y después volvía". Y enseguida habló de la revinculación entre el empresario y el menor: "Yo quiero hacer todo lo que diga la Justicia, siempre y cuando no tenga riesgo. Está haciendo la revinculación familiar con una asistente social, son poquitas horas porque es un bebé, pero no deja de ser el padre. Lo importante es que no corra riesgo Salvador", indicó.

El cuestionario intragable

Minutos después, Xipolitakis se animó al desafío del cuestionario intragable de la mano de su hermana Stefi. Lejos de apiadarse de ella, la expanelista de Incorrectas fue con todo. "¿Qué le dirías al padre de tu hijo, sin abogados de por medio?", disparó la griega para romper el hielo. Asombrada por la pregunta, Vicky respondió: "Que piense en el hijo, si le interesa realmente".

Desde el regalo más valioso que recibió hasta el canje más bizarro, Vicky contestó cada una de las preguntas fiel a su estilo. Sin embargo, una nueva pregunta picante la descolocó por completo. "¿Es cierto que un participante de MasterChef te tiraba onda?", lanzó su hermana, entre risas. Antes que dar nombres, la mediática no dudó en comerse el plato asqueroso compuesto por pickles, salsa golf y banana. Sin embargo, dio algunas pistas: "No se lo puede nombrar porque está en pareja. Yo tengo códigos, pero fue muy insistente", remató sembrando aún más misterio.

