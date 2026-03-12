Netflix pagará hasta 600 millones de dólares por la empresa de IA de Ben Affleck

En una alianza histórica que podría cambiar el rumbo de la industria audiovisual, Netflix invertirá entre 500 y 600 millones de dólares en InterPositive, la compañía de producción de películas con inteligencia artificial fundada por Ben Affleck. Según le confirmaron especialistas al medio especializado Bloomberg, la compra es una de las más grandes jamás realizadas por el gigante del streaming.

Con la incorporación de InterPositive, Netflix busca optimizar las herramientas basadas en inteligencia artificial para la producción de sus películas. Si los objetivos de rendimiento de la startup llegan a buen puerto, la plataforma de la N roja podría reducir considerablemente los costos de los rodajes. Además, según citó Bloomberg, en el acuerdo los dueños de la compañía de inteligencia artificial obtendrían aún más ganancias si los resultados son satisfactorios.

Netflix, que recientemente presentó una oferta sin éxito por Warner Bros en lo que podría haber sido su gran salto en el mundo del cine, no se expresó públicamente sobre los términos de este acuerdo. Amazon ya ostenta un equipo interno que se encarga de incorporar a la IA en sus proyectos de cine y televisión, mientras que Walt Disney firmó una alianza comercial con OpenAI.

Reacciones del sector y proyecciones

La industria observa con atención este movimiento de consolidación. El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) advirtió en el pasado sobre los riesgos de este tipo de herramientas para la generación de contenidos.

La organización gremial suele señalar que la incorporación de la inteligencia artificial reduce los empleos para los trabajadores y oportunidades para el talento creativo. Otra de las preocupaciones de los artistas es que las empresas tecnológicas utilicen su imagen o su voz sin compensarlos.

Affleck asegura que el espíritu de InterPositive es el de colaborar con los cineastas: una herramienta más. La película necesita ser rodada antes de poder editarla con la inteligencia artificial. “Desde sus inicios, el proceso cinematográfico ha sido una larga evolución tecnológica”, declaró Affleck en un video publicado por Netflix. “Siempre hemos buscado que se sienta más realista, más honesto, y espero que InterPositive sea otra versión o un paso más en consonancia con esa larga y legendaria historia”.

Ben Affleck asegura que su empresa es simplemente una "herramienta para cineastas" captura

En la edición de la conferencia Delivering Alpha 2024, organizada por CNBC en Nueva York, Affleck planteó que, aunque los algoritmos avanzan a gran velocidad y ya son capaces de imitar estilos narrativos, todavía están lejos de reemplazar el trabajo humano en el arte. “La IA puede escribir un verso imitativo, pero no puede escribir Shakespeare. Es un artesano, en el mejor de los casos. El arte no es solo saber trabajar, sino también saber cuándo parar”, señaló, subrayando que la creatividad y el criterio estético siguen siendo atributos difíciles de replicar para una máquina.

Para el ganador del Oscar, lo que la inteligencia artificial sí podrá hacer es abaratar los procesos más costosos y menos creativos de la industria. Affleck estimó que la tecnología podría reducir hasta en un 30% los gastos de producción, al eliminar tareas repetitivas o técnicas que hoy insumen gran cantidad de recursos. “La IA va a intermediar en los aspectos más laboriosos, pero eso no significa que vaya a reemplazar a los artistas. Al contrario, puede abrir la puerta a más voces, bajar las barreras de entrada y multiplicar la cantidad de películas que se producen”, afirmó. David Fincher, el director de El club de la pelea ya exploró estos productos para una próxima película protagonizada por Brad Pitt.

La reflexión de Ben Affleck sobre el impacto de la IA en el cine y la TV

Affleck fundó InterPositive en secreto, con el respaldo de la firma de inversión RedBird Capital Partners. En 2025, empezó a buscar inversiones y logró que varias firmas de capital de riesgo y empresas de Hollywood se interesaran por su proyecto.

“Están en juego millones de empleos y una preciada forma de expresión artística”, alertaron algunos cineastas anónimos en las redes sociales, advirtiendo sobre la necesidad de la regulación del uso de la inteligencia artificial. Pase lo que pase, puede que ahora haya empezado una nueva historia, que para algunas opiniones extremas coloca a Hollywood en un punto de tensión “entre la vida y la muerte”.