MasterChef Celebrity: un misterio y un exigido desafío puso a los seis semifinalistas en apuros

Luego de la sorpresiva eliminación de Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson, este jueves los seis participantes de MasterChef Celebrity que quedaron en competencia enfrentaron un complejo desafío con el objetivo de pasar a las instancias finales.

Como viene ocurriendo en los últimos programas, al ingresar al estudio La Reini, Emilia Attias, Ian Lucas, Maxi López, Marixa Balli y Claudio “Turco” Husaín se encontraron con misteriosas cajas sobre las mesadas de sus estaciones. Sin embargo, el procedimiento esta vez fue diferente. “El contenido de esa caja lo va a descubrir recién cuando pasen 30 minutos de haber comenzado a cocinar, porque esta noche queremos que preparen dos platos, en 60 minutos”, reveló Damián Betular, uno de los miembros del jurado.

“Uno de los platos, los van a preparar con los ingredientes que traigan del mercado, y el segundo con los que hay debajo de esas cajas. Como estamos generosos, les adelantamos que uno de los ingredientes que hay allí es salchicha parrillera, y deberán utilizarla sí o sí”, agregó el maestro pastelero.

Y entonces, Martitegui aclaró: “Como ven, cada uno va a poder usar dos estaciones. En una mesada van a cocinar el primer plato con los ingredientes del mercado, y en la otra con los otros ingredientes. A partir de los 30 minutos, cuando hayan levantado la caja, se van a tener que mover entre las dos estaciones. Sean muy estratégicos y, esta vez sí, hay que pensar en los tiempos. Tengan en cuenta que para el primer plato ustedes van a contar con los 60 minutos y para el segundo solo 30. Son dos preparaciones, dos emplatados, dos estaciones. Piensen muy bien lo que van a hacer”.

Con la consigna ya revelada, los seis participantes entraron al mercado y allí comenzaron los problemas. Entre corridas e improvisación, a algunos les costó encontrar lo que necesitaban y otros debieron ponerse de acuerdo para compartir ingredientes ante la poca cantidad con la que contaban. Por suerte, contaron con la ayuda de la conductora, Wanda Nara, que no solo les fue marcando dónde estaban las cosas, sino que les regaló varios segundos para alcanzaran a agarrar todo lo necesario.

“Voy a citar las palabras de un gran sabio, que por suerte lo tenemos acá y es Donato de Santis”, expresó luego la cantante y empresaria. “Fue muy largo el camino hasta acá y hoy tienen la posibilidad de hacer un ensayo general con la supervisión del jurado y eliminación incluida, que los prepare para la gran final que solo dos de ustedes van a protagonizar”.

A diferencia de sus compañeros, La Reini eligió que en su caso el plato libre fuera una preparación dulce: peras al malbec, con una ganache de jalapeños. Pero, al pasar por su estación, a Betular no le cerró mucho la combinación y la dejó dudando.

Cuando se cumplieron los 30 minutos, Wanda les anunció que podían descubrir los ingredientes que se hallaban debajo de la caja misteriosa. Entonces, se encontraron con que además de salchicha parrillera debían cocinar un segundo plato con tomates, huevos, hierbas frescas, harina, polenta, manteca, leche, ají, choclo, zanahoria, cebolla, papas, salsa de tomate y provoleta, entre otras cosas.

Entonces comenzó el verdadero desafío: preparar el segundo plato sin descuidar el primero. La mayoría, por una cuestión de tiempo, eligió la polenta, pero con distintas cocciones y combinada con distintos ingredientes.

Los últimos diez minutos fueron caóticos para algunos. Y Balli, que no come carne, le pidió a la Reini que probara su salsa y le recomendara cómo alivianar un poco el sabor. A su vez Attias, que durante toda la competencia tuvo problemas con el manejo del tiempo, esta vez llegó sin problemas.

De todos modos, como viene ocurriendo desde el desembarco de Gran Hermano - Generación Dorada en la pantalla de Telefe, cada capítulo del reality de cocina se desdobló y por eso la presentación de los platos y la consiguiente devolución de los miembros del jurado se emitirá recién durante el próximo programa. Allí, se definirá quién abandona la competencia y quiénes seguirán en carrera de cara a la esperada final.