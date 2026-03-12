Medida: el gobierno porteño abrirá la licitación para las dos radios y la señal de TV públicas

Según informó el gobierno porteño este jueves, se publicará en el Boletín Oficial la licitación pública para la concesión de las radios y de la señal de televisión de la ciudad. El proceso contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

“Esta iniciativa busca garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente de los medios públicos de la Ciudad, asegurando la continuidad de su función social y cultural,”, señala el comunicado.

Ya el martes pasado la Ciudad había informado a LA NACION que estudiaba la concesión de los tres medios públicos. “Está en análisis la posibilidad de avanzar con un llamado a licitación para concesionarlos en virtud de continuar con la política de generar ahorro en la administración porteña. Todo eso es parte del proceso de análisis. Cuando esté definido lo va a anunciar públicamente el jefe de Gobierno”. Algo que ocurrió este jueves, a través de un posteo de Jorge Macri en su cuenta de X.

Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad.



El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada.



La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 12, 2026

Según indicó el gobierno porteño en su comunicado, las empresas adjudicatarias serán responsables de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales: “Esto incluye la provisión de equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del gobierno de la ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (Sadaic, Adaic, AADI-Capif, entre otros, entre otros).

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Actualmente las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, La Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la radio pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027.

Según explicó el gobierno porteño en el comunicado, la licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

Operación 24/7: ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana

ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana Identidad cultural: la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional.

la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional. Infraestructura: el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes.

el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes. Contenidos institucionales: la Ciudad se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.

Por otro lado, la Ciudad aclaró: “Además, como parte de la evolución tecnológica, la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad”.

El gobierno indicó que quienes se presenten a la licitación deberán “acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión”.

Antecedente

En abril del año pasado, antes de concurrir al debate de los candidatos a legisladores de la Ciudad, el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, que se presentaba a esa elección, publicó en su cuenta de X que una de sus propuestas era la de cerrar el Canal de la Ciudad por los gastos que ocasionaba a las arcas del gobierno porteño.

“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin", había escrito Adorni.

Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El PRO prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4.500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes.



Nosotros vamos a… — Manuel Adorni (@madorni) April 29, 2025

Y agregó: "Nadie duda que hoy la ciudad de Buenos Aires está mejor que hace 17 años cuando el Pro asume, pero tampoco nadie puede dudar que la ciudad hace tiempo que se estancó. Aumentaron el tamaño del Estado, aumentaron impuestos porque además tienen miles de millones de pesos en gastos innecesarios". Y afirmó que "el Canal de la Ciudad es un gran ejemplo de un gasto en algo que los porteños no tienen por qué afrontar con sus bolsillos".

En 2018, Javier Milei desembarcó en el Canal de la Ciudad con un programa llamado El consultorio de Milei, una parodia en la que ahora Presidente analizaba la economía con humor junto al actor y periodista Diego Sucalesca, que actualmente se desempeña como titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El programa de televisión se convirtió luego en una obra de teatro con la que el por entonces economista y su hermana, Karina Milei, recorrieron el país, bajo la dirección de Nito Artaza.