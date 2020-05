En su programa de entrevistas, Viviana Canosa estalló contra las feministas Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 00:13

Con el ceño fruncido, el tono elevado y gesto adusto, Viviana Canosa no pudo contenerse y expresó su furia contra las mujeres feministas . Ocurrió en su programa de entrevistas a políticos, Nada Personal , emitido por El Nueve. Allí, en plena charla con el diputado nacional Luis Juez, la conductora estalló contra quienes promueven la interrupción voluntaria del embarazo: "Las mujeres siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo", expresó.

"Hay mucho lobby para que vuelva el fútbol. También es un lindo plan para entretener y boludizar a la gente; le metemos fútbol, la dejamos en la casa. No hay plata para nada, pero sí hay plata para eso, ¿no?", comenzó expresando. Y siguió: "El aborto era lo único de lo que se hablaba. Era lo único, el aborto, no había otro tema que el aborto; el pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia y ahora es el fútbol. Vamos viendo", siguió sin que su entrevistado pudiera decir palabra.

Luego, la locutora, que se convirtió junto a Gisela Barreto, Amalia Granata y Nicole Neumann en una de las voces de quienes están en contra de la legalización de la intervención voluntaria del embarazo, fue más allá y disparó: "Las mujeres siguen abortando, les digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde. Las mujeres siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo... O sea, en el medio de la pandemia tenemos voz y voto todos para seguir insistiendo con temas que hay que seguir resolviendo, si uno lo cree", expresó.

Después, Canosa disparó directamente contra el Colectivo de Actrices en medio de una confusa referencia a Juan Darthés, quien se encuentra autoexiliado en Brasil, mientras avanza el proceso en la justicia nicaragüense en el que se lo acusa de haber violado a Thelma Fardin durante una gira de Patito Feo en aquel país, cuando la actriz era menor de edad.

"Porque pienso... Darthés está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos (y) las feministas, viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo; ahora, cuando hay que meterse con el poder, casi te da un poco de miedo, mejor, quedate en tu casa ", finalizó.